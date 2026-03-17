Nico Sánchez confirma el regreso de Anthony Martial para la Vuelta de Octavos en la Concachampions ante Cruz Azul

Una de las tantas bajas que han sufrido los Rayados de Monterrey en el presente torneo es la de su delantero Anthony Martial, quien se ha perdido los últimos partidos con el cuadro regiomontano, incluyendo las Eliminatorias de la Copa de Campeones de la CONCACAF.

Sin embargo, el actual entrenador, Nico Sánchez, ha dado detalles de lo que será el regreso del exjugador del Manchester United, pues para intentar la remontada en Octavos de Final ante La Máquina, requerirán de la mayor cantidad de jugadores recuperados.

Nico Sánchez, DT de Rayados | MEXSPORT

No todas las noticias son malas

Monterrey ha recibido muchas malas noticias en cuanto a lesiones de sus jugadores más importantes, lo cual también ha hecho que bajen su rendimiento en los últimos compromisos, pero de cara al encuentro de Vuelta ante Cruz Azul, una pequeña buena noticia ha llegado para La Pandilla.

Nico Sánchez no ha dado vueltas al asunto, pues ha confirmado en su totalidad la presencia de Martial para el encuentro ante La Máquina, aunque no ha podido confirmar que vayan a estar más jugadores lesionados listos para el mismo encuentro, dando nombres como Fidel Ambriz u Óiver Torres.

Están cerca. Es una linda noticia, ya Anthony desde hace una semana está participando con el grupo. Así que lo tenemos disponible para mañana, esperamos sumar próximamente a Óliver y Fidel que se van reintegrando de a poco y a la hora de poder contar con ellos estén al cien para que puedan sumarse a este buen ambiente que hay en el equipo

Anthony Martial se lesionó en el duelo ante 'La Fiera' | IMAGO7

Con bajas, pero con muchas ganas de remontar

Martial había cargado con una lesión en el hombro desde el partido ante León en el Clausura 2026, pero su regreso es inminente, aunque desafortunadamente se ha recuperado en medio de un 'mar' de lesiones en el cuadro rayado, en donde se encuentran: Sergio Canales, Lucas Ocampos, Erick Aguirre, Stephan Medina, Iker Fimbres, Fidel Ambriz, Óliver Torres.

Con todas estas bajas, el director técnico de Monterrey ha calificado como "desafiante" el partido ante Cruz Azul, pues si quieren clasificar necesitan una remontada importante fuera de su campo.

Sergio Canales, de Rayados, en la derrota de los suyos ante Tigres en el Clausura 2026 | IMAGO7

Es desafiante y la respuesta nos la dan día a día los muchachos con la buena predisposición y la buena energía, el buen ambiente que se vive diariamente. Entrenamiento, concentración, partidos, más allá de un resultado por como se vienen dando las cosas y como se lo vienen tomando los muchachos. Es la respuesta que nos dan los muchachos a la hora de elegir