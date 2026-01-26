Asesinan en Azcapotzalco a peleador de MMA

La violencia nuevamente salpica al deporte en México, luego de que fuera reportado el asesinato de un peleador de artes marciales mixtas (MMA) en la alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México, presuntamente tras negarse a pagar una extorsión.

La víctima fue identificado como Christian López, quien formó parte de la empresa Combate Américas/X: @siete_letras

De acuerdo con información dada a conocer por el periodista de nota roja Antonio Nieto, la tarde del domingo 25 de enero se registró un ataque a balazos contra Christian López, peleador de MMA con paso por la reconocida empresa Combate Américas, quien habría sido ultimado a tiros por un sicario.

“Christian López fue ultimado a tiros por un sicario que fingió ser repartidor. Christian vendía suplementos en un tianguis y había sido amenazado para que pagara extorsión a los Malportados”, publicó en sus redes sociales el periodista Antonio Nieto.

Ataque armado en Azcapotzalco

Los hechos ocurrieron en el cruce de la calle 5 de Febrero con Avenida Ferrocarriles Nacionales, en la alcaldía Azcapotzalco, donde el cuerpo sin vida del peleador de MMA quedó tendido sobre la vía pública. Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para acordonar la zona e iniciar las primeras diligencias; sin embargo, hasta el momento no se reportan personas detenidas por este homicidio.

El asesinato sucedió la tarde del domingo en calles de la alcaldía Azcapotzalco/X: @NoticiasImagen

¿Quiénes son “Los Malportados”?