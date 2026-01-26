Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Asesinan en Azcapotzalco a peleador de MMA

El peleador de MMA también se dedicaba al comercio informal. | Pixabay
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 17:06 - 26 enero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Reportes indican que el presunto atacante se hizo pasar por repartidor para ultimar a su víctima a plena luz del día

La violencia nuevamente salpica al deporte en México, luego de que fuera reportado el asesinato de un peleador de artes marciales mixtas (MMA) en la alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México, presuntamente tras negarse a pagar una extorsión.

La víctima fue identificado como Christian López, quien formó parte de la empresa Combate Américas/X: @siete_letras

De acuerdo con información dada a conocer por el periodista de nota roja Antonio Nieto, la tarde del domingo 25 de enero se registró un ataque a balazos contra Christian López, peleador de MMA con paso por la reconocida empresa Combate Américas, quien habría sido ultimado a tiros por un sicario.

“Christian López fue ultimado a tiros por un sicario que fingió ser repartidor. Christian vendía suplementos en un tianguis y había sido amenazado para que pagara extorsión a los Malportados”, publicó en sus redes sociales el periodista Antonio Nieto.

Ataque armado en Azcapotzalco

Los hechos ocurrieron en el cruce de la calle 5 de Febrero con Avenida Ferrocarriles Nacionales, en la alcaldía Azcapotzalco, donde el cuerpo sin vida del peleador de MMA quedó tendido sobre la vía pública. Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para acordonar la zona e iniciar las primeras diligencias; sin embargo, hasta el momento no se reportan personas detenidas por este homicidio.

El asesinato sucedió la tarde del domingo en calles de la alcaldía Azcapotzalco/X: @NoticiasImagen

¿Quiénes son “Los Malportados”?

Los Malportados es un grupo delictivo que opera principalmente en la zona del norte de la Ciudad de México, con presencia en colonias de la alcaldía Azcapotzalco. Los delitos a los que se les asocia son cobro de extorsiones a comerciantes, tianguistas y pequeños negocios, intimidándolos mediante conductas violentas. Apenas en octubre del 2025, Adrián Michel “N”, mejor conocido como “El Terry” y quien es identificado como uno de los cabecillas de la célula criminal “Los Malportados”, fue detenido por autoridades capitalinas.

Últimos videos
Lo Último
14:52 “Sería fantástico tenerlo”: jugadores de Pumas reaccionan a la posible llegada de Uriel Antuna
14:38 ¿Peso Pluma y Travis Scott con Kanye West? Esto se sabe de sus conciertos en CDMX
14:36 Jorge Ruvalcaba sale de Pumas y parte rumbo a la MLS
14:32 Cadillac lanza advertencia a la Fórmula 1
14:20 ¡Goleada y Final! Arsenal 'aplasta' a AS FAR y enfrentará a Corinthians en la FIFA Women's Champions Cup
14:18 ¿Habrá afectaciones en el servicio? Metro CDMX inicia obras en vías de la Línea B en 2026
14:04 Rechazo del Salón de la Fama a Bill Belichick desata críticas en el mundo de la NFL
13:39 Nicki Minaj se declara “fan número uno” de Donald Trump y anuncia millonaria donación para las “Cuentas Trump”
13:28 David Faitelson defiende a André Jardine de las críticas: "De los mejores entrenadores en la historia del América"
13:23 ¿Qué pasó el 28 de enero? La historia real detrás del corrido de Lamberto Quintero
Tendencia
1
Futbol Cruz Azul definió lo que hará con Camilo Cándido para el Clausura 2026
2
Contra ¿Murió Chuponcito? Reportan ataque violento en Quintana Roo
3
Futbol ¿Viene Cristiano Ronaldo? Los requerimientos de Portugal para el CR7 juegue ante la Selección Mexicana
4
Selección Mexicana ¿Va al Mundial? Guillermo Ochoa apunta a volver a una convocatoria con México
5
Futbol Nacional América ya solicitó oficialmente su regreso al Estadio Azteca, ¿y Cruz Azul?
6
Contra Activan alerta amarilla por bajas temperaturas en la CDMX para este 28 de enero
Te recomendamos
Pumas habló sobre la llegada de Antuna
Futbol
28/01/2026
“Sería fantástico tenerlo”: jugadores de Pumas reaccionan a la posible llegada de Uriel Antuna
¿Peso Pluma y Travis Scott con Kanye West? Esto se sabe de sus conciertos en CDMX
Contra
28/01/2026
¿Peso Pluma y Travis Scott con Kanye West? Esto se sabe de sus conciertos en CDMX
Jorge Ruvalcaba sale de Pumas y parte rumbo a la MLS
LIGA MX
28/01/2026
Jorge Ruvalcaba sale de Pumas y parte rumbo a la MLS
Cadillac lanza advertencia a la Fórmula 1
Formula1
28/01/2026
Cadillac lanza advertencia a la Fórmula 1
Jugadoras de Arsenal en celebración en la Semifinal contra AS FAR en la Women's Champions Cup | AP
Futbol
28/01/2026
¡Goleada y Final! Arsenal 'aplasta' a AS FAR y enfrentará a Corinthians en la FIFA Women's Champions Cup
¿Habrá afectaciones en el servicio? Metro CDMX inicia obras en vías de la Línea B en 2026
Contra
28/01/2026
¿Habrá afectaciones en el servicio? Metro CDMX inicia obras en vías de la Línea B en 2026