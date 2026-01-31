Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Fórmula 1

Con un sentido de ayuda: Unámonos por Marco Tolama

Marco Tolama | Captura de pantalla
Emiliano Arias Pacheco 20:29 - 30 enero 2026
La hija del histórico cronista subió un video a redes sociales solicitando la atención a su padre

La familia del reconocido comentarista de automovilismo Marco Tolama, comentarista de F1, atraviesa un momento crítico luego de que se informara que el especialista se encuentra muy grave en el hospital debido a una complicación respiratoria. La situación se dio a conocer a través de un video publicado en redes sociales por Jimena, su hija, quien pidió apoyo urgente para enfrentar el complicado panorama.

En el video, Jimena se dirigió al público desde un tono íntimo y personal, describiendo a su padre como un hombre “extraordinario”, esposo, padre y profesional. Además, recordó que Marco Tolama es admirado por miles de personas por su trayectoria en el automovilismo, tanto en las pistas como en su trabajo como comentarista.

De acuerdo con lo expresado en el video, Marco Tolama se encuentra internado en estado delicado, luego de que una complicación respiratoria obligara a los médicos a intubarlo y sedarlo para que sus pulmones puedan sanar lo más pronto posible. Aunque ha mostrado una evolución “paso a pasito”, su condición sigue siendo delicada y requiere atención especializada.

La situación médica se agravó por el tema económico, ya que Jimena explicó que los costos hospitalarios continúan aumentando diariamente. Esto habría provocado que el hospital donde se encuentra internado presione para trasladarlo a otro lugar, con un margen de tiempo limitado para mantenerlo ahí.

Marco Tolama | @MarcoTolama

Estado de salud de Marco Tolama: médicos advierten riesgo si es trasladado

Según el testimonio de su hija, los doctores que atienden a Marco Tolama no están de acuerdo con el traslado, ya que moverlo en la condición actual podría significar un retroceso en su recuperación e incluso ponerlo en peligro. La familia teme que el cambio de hospital implique “perder todo lo ganado” en los últimos días de tratamiento.

Jimena también expresó un mensaje de agradecimiento al personal médico, señalando que han estado luchando todos los días para salvarle la vida. En el video, insistió en que la prioridad es mantenerlo estable y evitar cualquier decisión que aumente el riesgo en un momento tan crítico.

Tras la difusión del video, seguidores, colegas y aficionados del automovilismo reaccionaron con mensajes de solidaridad. Marco Tolama es una figura reconocida por su experiencia, su estilo directo y su trayectoria dentro del deporte motor, por lo que la noticia generó preocupación inmediata en la comunidad.

GoFundMe para Marco Tolama: cómo apoyar la campaña y ayudar a su familia

Ante esta emergencia, la familia abrió una campaña en GoFundMe para recibir donaciones y cubrir los gastos médicos. El enlace oficial compartido es: gofundme.com/f/juntos-por-marco-tolama, donde cualquier persona puede aportar la cantidad que esté dentro de sus posibilidades, ya que “todo suma”, como enfatizó Jimena.

Finalmente, la hija del comentarista utilizó una analogía del automovilismo para describir este momento como una “parada de pits”, con la esperanza de que Marco Tolama logre recuperarse y volver a estar bien. Mientras tanto, su familia continúa solicitando apoyo y difundiendo información para mantenerlo en el hospital donde recibe atención especializada.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

