Futbol Nacional

Habló el inmortal: Jorge Campos ve a México en semifinales del Mundial 2026

Jorge Campos ve a México en SemifinalesI MEXSPORT
Jorge Armando Hernández 18:19 - 07 marzo 2026
La leyenda del futbol mexicano compartió su opinión sobre el destino del Tri en la fiesta del verano

Jorge Campos, exportero de la Selección Mexicana y leyenda del futbol mundial dio su opinión sobre hasta donde puede llegar la Selección Mexicana en la próxima Copa del Mundo 2026.

Jorge Campos | MEXSPORT

Entre los aficionados del futbol mexicano, el accionar del Tricolor genera dudas en cuanto a funcionamiento, calidad y efectividad. A pesas de esto, entre algunos exfutbolistas la expectativa es positiva.

El 'Inmortal' Jorge Campos afirmó que el combinado nacional no solo puede superara de Fase de Grupos de la Copa del Mundo, sino que también puede llegar hasta las instancias de semifinales.

Cuando juegas en casa siempre hay algo especial, y tuve la fortuna de jugar mucho tiempo. México va a llegar a Semifinales, yo eso de que el quinto partido, el cuarto, eso ya no me importa. Creo que este equipo va a ser especial, porque estamos en casa, y ojalá que le vaya bien a todos los jugadores.
Selección Mexicana | IMAGO7

Jorge Campos resalta el cambio generacional
La Selección Mexicana vive momentos difíciles previo a iniciar el Mundial I IMAGO7

El analista de TV Azteca de igual manera recalcó que México debe seguir prestando atención en el cambio generacional, ya que es la única forma en que la Selección podrá estar nutrida de jugadores y talento para las próximas copas del mundo.

El Inmortal, Jorge Campos en el Juego de Leyendas | Miguel Pontón

Aunque el funcionamiento de la Selección Mexicana ha sembrado más dudas que entusiasmo en los aficionados mexicanos, y aunado a los hechos violentos que sacudieron el país a menos de cuatro de meses de iniciar la justa. El combinado mexicano tiene el apoyo de sus exleyendas.

