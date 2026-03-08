Verificación de edad requerida
Habló el inmortal: Jorge Campos ve a México en semifinales del Mundial 2026
Jorge Campos, exportero de la Selección Mexicana y leyenda del futbol mundial dio su opinión sobre hasta donde puede llegar la Selección Mexicana en la próxima Copa del Mundo 2026.
Entre los aficionados del futbol mexicano, el accionar del Tricolor genera dudas en cuanto a funcionamiento, calidad y efectividad. A pesas de esto, entre algunos exfutbolistas la expectativa es positiva.
El 'Inmortal' Jorge Campos afirmó que el combinado nacional no solo puede superara de Fase de Grupos de la Copa del Mundo, sino que también puede llegar hasta las instancias de semifinales.
Cuando juegas en casa siempre hay algo especial, y tuve la fortuna de jugar mucho tiempo. México va a llegar a Semifinales, yo eso de que el quinto partido, el cuarto, eso ya no me importa. Creo que este equipo va a ser especial, porque estamos en casa, y ojalá que le vaya bien a todos los jugadores.
Jorge Campos resalta el cambio generacional
El analista de TV Azteca de igual manera recalcó que México debe seguir prestando atención en el cambio generacional, ya que es la única forma en que la Selección podrá estar nutrida de jugadores y talento para las próximas copas del mundo.
Aunque el funcionamiento de la Selección Mexicana ha sembrado más dudas que entusiasmo en los aficionados mexicanos, y aunado a los hechos violentos que sacudieron el país a menos de cuatro de meses de iniciar la justa. El combinado mexicano tiene el apoyo de sus exleyendas.
