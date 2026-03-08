Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

El amor eterno de Fidalgo y el América: el español firma playera a aficionada azulcrema en España

Álvaro Fidalgo y su primer gol en LaLiga | AFP
Emiliano Arias Pacheco 16:47 - 08 marzo 2026
Álvaro jugó 61 minutos en la derrota del Real Betis ante Getafe

Eduardo Galeano finalizó "Futbol a sol y sombra" con una de las frases más emblemáticas del balompié, "yo me quedo con esa melancolía irremediable que todos sentimos después del amor y al final del partido". Dicho texto se convirtió en un sinónimo de identidad colectiva y pasión que, a día de hoy, permanece en el imaginario.

Uno de esos casos de amor que no terminó, pero sí se suspendió por un tiempo, fue el de Álvaro Fidalgo con América. El jugador nacionalizado mexicano dejó El Nido y volvió a España con el Real Betis, pero eso no es sinónimo que dejó de amar los colores azulcremas.

Tras la derrota del equipo bético ante Getafe, el exjugador del América recibió a una aficionada con la playera de las Águilas, la cual firmó sin dudar. El amor entre Fidalgo y el conjunto de Coapa será por siempre inolvidable, y hasta en cierto punto será eterno.

¿Cómo le fue a Álvaro Fidalgo en la derrota del Real Betis?

Después de que el jugador asturiano anotó su primer gol en LaLiga, la afición verdiblanca se volcó en torno a él. Sin embargo, en el partido ante Getafe no pudo hacer mucho, pues los Azulones salieron motivados tras la última victoria ante el Real Madrid.

Álvaro Fidalgo salió de titular en el Coliseum, pero el momento fue para el equipo local. En total, el exjugador de las Águilas tuvo un total de 43 pases y acertó 40, pero ninguno de ellos fue de verdadero peligro.

Álvaro Fidalgo en el Getafe vs Betis | Grosby Group | AP

Javier Aguirre lo sigue de cerca

Pese a la derrota, las gradas del Coliseum mostraron a Javier Aguirre presente en el partido, observando la actuación de Fidalgo. El jugador podría ser uno de los elegidos por parte del 'Vasco' para la próxima Fecha FIFA.

La Selección Mexicana enfrentará a Portugal y Bélgica en marzo, siendo el duelo ante los lusitanos uno de los más importantes. El Tricolor recibirá a los de la península ibérica en la reinauguración del Estadio Azteca -ahora Banorte-.

Álvaro Fidalgo con la afición de América antes de marcharse a Betis | IMAGO 7
Álvaro Fidalgo con la afición de América antes de marcharse a Betis | IMAGO7
