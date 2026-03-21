Diego Lainez queda fuera del Tri y su hermano reacciona: polémica en la Selección Mexicana

La ausencia de Diego Lainez en la convocatoria de la Selección Mexicana para enfrentar a Portugal y Bélgica sigue generando ruido, y ahora fue su propio hermano quien salió a defenderlo públicamente.

El jugador de Tigres no fue considerado por Javier Aguirre para los amistosos, en una decisión que ha causado polémica entre aficionados y medios.

Mauro Lainez rompe el silencio

Ante las críticas y especulaciones, Mauro Lainez decidió alzar la voz a través de sus redes sociales para respaldar a su hermano.

Mauro Lainez, durante un partido de Lobos BUAP

El futbolista dejó claro que Diego ha trabajado para estar en la Selección Mexicana y que su ausencia no refleja su nivel actual, defendiendo su compromiso y calidad dentro del campo.

Redes Sociales de Mauro Lainez | Captura de Pantalla de sus redes

Lainez, en medio de la polémica

La no convocatoria de Lainez ha estado rodeada de versiones, ya que algunos reportes apuntan a una posible indisciplina en el partido ante Bolivia como uno de los factores que habrían influido en la decisión del cuerpo técnico.

Aparentemente, la razón sería una indisciplina durante el partido contra Bolivia. Si es el caso, qué manera tan absurda de perder la oportunidad de ir a un Mundial cuando, por nivel, está no solo para ir sino para pelear un puesto en el XI https://t.co/xZ5sZHrNyI — Martín del Palacio (@martindelp) March 19, 2026

A pesar de ello, el atacante ha mostrado destacado nivel con Tigres. Esto ha hecho aún más llamativa su ausencia, ya que Mauro Lainez considera que 16 jugadores que fueron llamados no tienen el nivel que presenta su hermano. Lainez comienza a perfilarse como una de las ausencias importantes rumbo al Mundial de 2026.

Diego Lainez abrazando a Ángel Correa, con más jugadores de Tigres | IMAGO7

Un futuro incierto en la Selección Mexicana

Con esta nueva exclusión, el panorama de Diego Lainez con el Tri luce cada vez más complicado, especialmente considerando que las convocatorias actuales podrían ser la base para la Copa del Mundo.

Diego Lainez en una práctica del Tri

Mientras tanto, el respaldo de su hermano deja claro que, al menos en su entorno cercano, confían en que el talento del atacante aún puede ganarse un lugar en el combinado nacional a pesar de tener varios factores en contra.