Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Seleccionados Mexicanos

Diego Lainez queda fuera del Tri y su hermano reacciona: polémica en la Selección Mexicana

Diego Lainez jugando con Tigres | IMAGO 7
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 22:12 - 20 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
¿Diego Lainez se perderá el Mundial?

La ausencia de Diego Lainez en la convocatoria de la Selección Mexicana para enfrentar a Portugal y Bélgica sigue generando ruido, y ahora fue su propio hermano quien salió a defenderlo públicamente.

El jugador de Tigres no fue considerado por Javier Aguirre para los amistosos, en una decisión que ha causado polémica entre aficionados y medios.

Mauro Lainez rompe el silencio

Ante las críticas y especulaciones, Mauro Lainez decidió alzar la voz a través de sus redes sociales para respaldar a su hermano.

Mauro Lainez, durante un partido de Lobos BUAP

El futbolista dejó claro que Diego ha trabajado para estar en la Selección Mexicana y que su ausencia no refleja su nivel actual, defendiendo su compromiso y calidad dentro del campo.

Redes Sociales de Mauro Lainez | Captura de Pantalla de sus redes

Lainez, en medio de la polémica

La no convocatoria de Lainez ha estado rodeada de versiones, ya que algunos reportes apuntan a una posible indisciplina en el partido ante Bolivia como uno de los factores que habrían influido en la decisión del cuerpo técnico.

A pesar de ello, el atacante ha mostrado destacado nivel con Tigres. Esto ha hecho aún más llamativa su ausencia, ya que Mauro Lainez considera que 16 jugadores que fueron llamados no tienen el nivel que presenta su hermano. Lainez comienza a perfilarse como una de las ausencias importantes rumbo al Mundial de 2026.

Diego Lainez abrazando a Ángel Correa, con más jugadores de Tigres | IMAGO7

Un futuro incierto en la Selección Mexicana

Con esta nueva exclusión, el panorama de Diego Lainez con el Tri luce cada vez más complicado, especialmente considerando que las convocatorias actuales podrían ser la base para la Copa del Mundo.

Diego Lainez en una práctica del Tri

Mientras tanto, el respaldo de su hermano deja claro que, al menos en su entorno cercano, confían en que el talento del atacante aún puede ganarse un lugar en el combinado nacional a pesar de tener varios factores en contra.

Diego Lainez y Jesús Ángulo en festejo | IMAGO7
Últimos videos
Lo Último
22:23 Chivas Femenil se salva de milagro y saca empate ante Rayadas
22:12 Diego Lainez queda fuera del Tri y su hermano reacciona: polémica en la Selección Mexicana
22:05 Pago DOBLE de Becas Bienestar en abril 2026: ¿quiénes reciben hasta 11,600 pesos?
21:50 Argentina, con racha impresionante en sus últimos 15 amistosos: sin derrotas ni empates
21:49 ¿Qué pasa? El misterioso mensaje del Pachuca que desata la reacción en redes sociales
21:31 Necaxa aplasta a Xolos de Tijuana y vuelve al triunfo en el Clausura 2026
21:08 Enner Valencia comanda convocatoria de Ecuador para enfrentar a Marruecos y Países Bajos
20:46 ¿Por qué la lucha mexicana es un 'activo' para AEW ahora que la división femenil está en reinicio?
20:25 ¡Se busca voluntario! Miroslava Montemayor lanza anuncio tras arreglarse la pierna: “Ando buscando enfermero”
20:20 Tama Tonga es multado por WWE tras filtrar video de ensayos previos
Tendencia
1
Contra ¿Demanda contra Poncho de Nigris? Ring Royale enfrenta polémica por derechos de autor
2
Futbol ¿Pista sobre su futuro? Raúl Jiménez publica enigmático mensaje y conmociona las redes
3
Futbol Álvaro Fidalgo lanza mensaje tras su primera convocatoria con la Selección Mexicana
4
Futbol Liga MX: ¿cuándo y dónde ver Pumas vs América Jornada 12 Clausura 2026?
5
Contra CDMX estrena el Jardín de Lluvia más grande del país en el Estadio Azteca: así funcionará
6
Contra Tecate Emblema 2026 revela lineup por día: Jonas Brothers, Gloria Trevi y más encabezan el festival
Te recomendamos
Chivas Femenil se salva de milagro y saca empate ante Rayadas
Futbol
20/03/2026
Chivas Femenil se salva de milagro y saca empate ante Rayadas
Diego Lainez queda fuera del Tri y su hermano reacciona: polémica en la Selección Mexicana
Seleccionados Mexicanos
20/03/2026
Diego Lainez queda fuera del Tri y su hermano reacciona: polémica en la Selección Mexicana
Pago DOBLE de Becas Bienestar en abril 2026: ¿quiénes reciben hasta 11,600 pesos?
Contra
20/03/2026
Pago DOBLE de Becas Bienestar en abril 2026: ¿quiénes reciben hasta 11,600 pesos?
Argentina, con racha impresionante en sus últimos 15 amistosos: sin derrotas ni empates
Futbol
20/03/2026
Argentina, con racha impresionante en sus últimos 15 amistosos: sin derrotas ni empates
¿Qué pasa? El misterioso mensaje del Pachuca que desata la reacción en redes sociales
Futbol
20/03/2026
¿Qué pasa? El misterioso mensaje del Pachuca que desata la reacción en redes sociales
Necaxa aplasta a Xolos de Tijuana y vuelve al triunfo en el Clausura 2026
Futbol
20/03/2026
Necaxa aplasta a Xolos de Tijuana y vuelve al triunfo en el Clausura 2026