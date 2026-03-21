Álex Aguinaga cuestiona la actualidad de la Selección Mexicana: "no hay muchos jugadores con talento"

La mata larga desapareció, la sapiencia futbolística no. Con una mirada al cielo analizando la pregunta, Álex Aguinaga recordó las grandes épocas del balompié nacional, las que dejaron como glorias del tamaño de estadios a varios equipos, entre ellos a la Selección Mexicana. La actualidad del Tricolor le hizo llegar a una sola conclusión: la falta de talento es notable en el actual combinado de cara a la Copa del Mundo 2026.

En entrevista con RÉCORD, el más grande mito del Necaxa dejó en claro que, además de las lesiones que han acompañado al conjunto del Vasco, el talento ha mermado en el mismo. Para Aguinaga, ahora comentarista de FOX y FOX+, cadena que llega ya a gran parte del país a través de sistemas como Megacable, Totalplay y StarTV, el único gran factor a considerar para los de verde será la localía.

"Se están cayendo algunos soldados, y eso es triste. Cuando calificamos al Mundial (con Ecuador), lo que más le pedí a Dios era no lesionarme. De por sí la Selección Mexicana no tiene una gran cantidad de jugadores con talento. Son pocos. La localía debe de ser aprovechada. Espero que les vaya bien. Yo los veo en Octavos de Final; si llegan más adelante será una hazaña", comentó Aguinaga.

Selección Mexicana en la ceremonia del himno Nacional previo al partido ante Islandia en Querétaro | MEXSPORT

¿Qué dijo Alex Aguinaga sobre Ecuador?

Además de mostrar apoyo por México -país que ha sido su casa por más de 30 años-, el mito de Ibarra también explicó la actualidad de su patria. Para Álex, el conjunto ecuatoriano vive una situación similar al del Tricolor, aunque con un poco más de talento en la cuestión hombre por hombre.

"Ecuador es similar (a México), aunque tiene una mejor camada de jugadores. Tiene muy buen equipo. Sin embargo, el entrenador (Sebastián Beccacece) se ha enfocado mucho en lo defensivo y ha descuidado lo ofensivo. Espero que para el Mundial pueda corregir esos detalles, manteniendo esa fortaleza defensiva", agregó la leyenda de los Rayos.

Pacho y Sebastián Beccacece, jugador y seleccionador de Ecuador, en duelo amistoso ante México | MEXSPORT

Aguinaga, leyenda viviente de Necaxa

Los más jóvenes no lo recuerdan, pero hubo un momento en el balompié nacional que los ojos de gran parte del mundo se postraron en el Estadio Azteca, pero no por el América o cualquier otro equipo capitalino. En los noventas, los Rayos del Necaxa comenzaron una historia épica en ese césped sagrado, con figuras de la talla de Ricardo Peláez, Ivo Basay y el mismo Álex Aguinaga, en un principio bajo la dirección de Manuel Lapuente.

Fue el ecuatoriano quien destacó sobre el resto, pues aunque compartió vestidor con jugadores fuera de serie, lo de él era algo especial, difícil de ver. Aguinaga se convirtió en más que un futbolista, sino en un mito. Aunque la actualidad diga lo contrario, Necaxa electrocutó a todos quienes se posaron en sus aposentos, con Álex como máximo estandarte.