Paola Rojas revela cómo logró llevarse bien con Zague tras la polémica

A varios años de la polémica que marcó el fin de su matrimonio con Luis Roberto Alves Zague, Paola Rojas sorprendió al hablar abiertamente sobre la relación que mantiene actualmente con su exesposo, dejando claro que, con el paso del tiempo, han logrado construir una convivencia sana y respetuosa enfocada en el bienestar de sus hijos.

La periodista explicó que, a ocho años de su separación, ambos han encontrado la forma de dejar atrás los conflictos y priorizar lo verdaderamente importante: sus niños. Desde su experiencia personal, compartió que superar una ruptura no solo implica sanar individualmente, sino también tomar decisiones conscientes para evitar que el conflicto afecte a terceros.

“Me cuesta mucho entender cuando detecto a esas parejas que nunca logran sobreponerse a un rompimiento y anteponen el odio sobre el amor a ellos mismos, a los hijos y a su camino. Me da angustia ver que no pueden sortear eso. Los lastimados son los hijos”, expresó en entrevista para una revista de circulación nacional.

Paola Rojas decidió abrir sus sentimientos respecto a la relación con su exesposo Luis Roberto Alves Zague / Especial

No hay rencor con Zague

Rojas destacó que ha aprendido a ver las relaciones desde una perspectiva más madura, apostando por el agradecimiento y el respeto hacia las personas con las que compartió una etapa importante de su vida. En ese sentido, aseguró que no guarda resentimientos y que ha optado por quedarse con lo positivo de su historia.

“Hay que agradecer a las personas con las que compartiste una etapa de la vida. Yo no me arrepiento de nada de lo que he vivido. Lo sano es poder agradecer y llevarte bien con esa persona”, afirmó.

El deportista y la periodistas siguen adelante por los hijos que tienen en común / IG:@lrzague

Incluso, la conductora dejó claro que ha decidido vivir lejos de conflictos innecesarios, priorizando su tranquilidad personal frente a cualquier diferencia del pasado.

“Me la paso mejor sin líos, sin enemigos y sin rencores. Ya es suficiente con todo lo que tengo que procesar en mi trabajo como para hacer de mi vida algo complicado”, añadió.

La comunicadora detalla que ahora prefiere llevar una vida alejada de los problemas y la polémica / Especial

De la polémica a la estabilidad

El matrimonio entre Paola Rojas y Zague duró cerca de una década, hasta que en 2018 se desató una fuerte polémica tras la filtración de un video íntimo del exfutbolista, lo que generó señalamientos de infidelidad, una intensa exposición mediática y finalmente la ruptura de la relación.

Tras ese episodio, la periodista enfrentó momentos complicados, marcados por la presión pública y las críticas en redes sociales. Sin embargo, con el paso de los años, ambos lograron reconstruir su vínculo desde otro lugar, dejando atrás los conflictos y enfocándose en una relación funcional como padres.

Actualmente, Paola Rojas asegura que ha logrado sanar emocionalmente y ver su historia desde una perspectiva distinta, apostando por una convivencia armoniosa que les permita seguir adelante como familia, aunque ya no como pareja.