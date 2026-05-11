Panorama del Mundial 2026 a un mes: ¿Estará listo México para la fiesta mundialista?

Un mes exacto falta para el arranque de la Copa del Mundo 2026, la cual marcará un momento histórico para el futbol mundial. Será la primera edición que cuente con 48 selecciones y la tercera que se dispute en México, con el Estadio Banorte como el primer inmueble en la historia en recibir en tres ocasiones el partido inaugural de un Mundial varonil mayor de la FIFA.

En este contexto, a un mes de que inicie la justa veraniega, el comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Mikel Arriola, mandó un mensaje lleno de entusiasmo previo a este momento memorable. "Entramos en la recta final para arrancar el máximo evento del deporte más popular del planeta y en el que México será el primer país en recibir por tercera vez la @FIFAWorldCup. El debut de @miseleccionmx ante Sudáfrica será el primer capítulo de una fiesta histórica!", escribió el directivo mexicano.

No obstante, a pesar de la emoción y alegría de Arriola Peñalosa, en México el ambiente está lejos de sentirse como una fiesta mundialista. Entre las obras inconclusas en la capital del país y varias fallas que todavía no se corrigen en el Estadio Banorte, hay mucha incertidumbre sobre si estará todo listo para el partido inaugural. A ello se suma la molestia de la población por el impacto desfavorable, y solo en beneficio de los turistas y empresarios, que tendrá el torneo.

Estadio Banorte, tres veces mundialista pero disfuncional

La remodelación del coloso de Santa Úrsula pasó de un mega proyecto con centro comercial a una obra que estuvo lista a marchas forzadas antes de su reinauguración para el amistoso de la Selección Mexicana contra Portugal el pasado 28 de marzo. Y aunque desde entonces se han celebrado varios partidos de la Liga MX, todavía hay detalles que no están listos para el mundial.

Gianni Infantino y Mikel Arriola en el palco en la celebración del Estadio Banorte | IMAGO 7

En el encuentro de Cruz Azul contra Atlas en la Liguilla del Clausura 2026 el pasado sábado 9 de mayo, el Estadio Banorte todavía presentó problemas con la conectividad en ciertas zonas. Usuarios que asistieron al partido, que registró un lleno impresionante en tribunas, reportaron que en algunos lugares el acceso al WiFi era inestable y que en otras ni siquiera había señal.

En ese mismo tenor, la dinámica de acceso todavía no es la óptima. Aunque los tiempos para ingresar al inmueble se han reducido conforme han pasado los partidos, todavía hay inconsistencias y retrasos. Para el compromiso de los cementeros y los rojinegros, hubo aficionados que ingresaron sin registro y en algunos accesos el protocolo de revisión no se realizó con precisión.

De igual forma están las polémicas en las gradas, ya que en algunas zonas todavía no están colocadas las butacas y en otras se reportó que hay poca visibilidad, a pesar de lo caro de las entradas. Por último, hace un par de semanas circularon videos de que las "nuevas lonas" que colocaron en el Estadio Banorte se estaba desprendiendo, por lo que tuvieron que colocarlas de nuevo.

Trabajador durante las obras de remodelación del Estadio Banorte | AP

Ciudad de México, entre desaparecidos, falta de movilidad y obras a medias

Si bien los tres países anfitriones del Mundial 2026 atraviesan momentos complicados a nivel sociopolítico, las semanas recientes han sido convulsas para para la Ciudad de México, sede de tres partidos inaugurales mundialistas. La premura con que se están realizando las obras de remodelación en la capital del país y, sobre todo, en las principales vialidades de la ciudad, tienen a la población inconforme.

A pesar de que la jefa de gobierno, Clara Brugada, este lunes 11 de mayo presentó la modernización integral del Tren Ligero "El Ajolote", una de las obras permanentes para el Mundial 2026, el resto del sistema de movilidad integrada no parece listo para el torneo. En la Línea 2 del metro, estaciones como Zócalo siguen en "obra negra", con paredes sin recubrimiento; sin escaleras eléctricas ni elevador; falta de espacio para el paso de los peatones; que están en constante riesgo de sufrir una caída.

La nueva unidad del Tren Ligero, presentado por el Gobierno de la Ciudad de México | X: @GobCDMX

Estas obras, además, han provocado atascos en las estaciones del metro y retrasos en los tiempos del traslado. En ese mismo tenor, las obras en Tlalpan han colapsado la que es una de las principales arterias viales de la ciudad. El parque elevado, que conecta la Plaza Tlaxcoaque con la estación Chabacano, es un de las obras más cuestionadas, por no atender necesidades reales de la población y, en cambio, sí provocar un caos en la movilidad y en el día a día de las personas.

La crisis de inseguridad y desaparecidos no da tregua

Por último, pero no menos importante, mientras la FMF se prepara para el Mundial 2026, en México hay familias que siguen buscando a sus desaparecidos. Justo el pasado fin de semana, en el marco del 10 de mayo, diferentes colectivos de madres buscadoras se manifestaron en la Ciudad de México para exigir al gobierno nacional que les dé respuestas en sus búsquedas.

Colectivos de madres buscadoras en el Ángel de la Independencia | AP

En ese contexto, las madres buscadoras colocaron fichas de búsqueda en los alrededores del Estadio Banorte, mismas que fueron retiradas por trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México. Esta situación, que se ha presentado en otros puntos de la ciudad como la Gloriera de Desaparecidos, ha causado molestia por la intención de invisibilizar una dura crisis que desde hace años ha golpeado al país.

De igual modo, durante el Día de las Madres, colectivos marcharon a lo largo de Paseo de la Reforma y varias de las manifestantes portaron la playera nueva de la Selección Mexicana. Sin embargo, la prenda mostraba el rostro de sus hijos e hijas desaparecidos, junto con la pregunta "¿Dónde están?" en lugar de los números de jugador, además, se refirieron a México como "campeón mundial en desapariciones".