¿Hay casos de hantavirus en México? Esto informaron las autoridades de salud

Las autoridades sanitarias mexicanas encendieron las alertas preventivas ante el brote internacional de hantavirus relacionado con un crucero que partió de Sudamérica, aunque aclararon que no hay casos confirmados en México.

El Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica (CONAVE) emitió un aviso epidemiológico dirigido a hospitales, laboratorios y unidades médicas del país para reforzar la detección oportuna de posibles contagios.

La medida ocurre después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmara casos vinculados al crucero MV Hondius, donde se reportaron contagios y fallecimientos asociados al virus Andes, una variante del hantavirus que puede transmitirse de forma limitada entre personas.

México no registra casos confirmados de hantavirus, pero hospitales y laboratorios reforzaron protocolos de vigilancia./ iStock

¿Qué es el hantavirus y cómo se transmite?

El hantavirus es una enfermedad viral zoonótica transmitida principalmente por roedores infectados. Las personas pueden contagiarse al tener contacto con saliva, orina o excremento de estos animales, así como por inhalación de partículas contaminadas en espacios cerrados.

La OMS explicó que en América este virus puede provocar el llamado síndrome cardiopulmonar por hantavirus, una enfermedad respiratoria grave con una tasa de letalidad que puede alcanzar hasta el 50%.

El hantavirus es una enfermedad viral zoonótica transmitida principalmente por roedores infectados. / iStock

México descarta contagios, pero mantiene protocolos especiales

En el aviso epidemiológico, el CONAVE precisó que “hasta el momento no se han identificado casos en el país”, aunque pidió mantener vigilancia estrecha por el flujo internacional de viajeros.

Las autoridades mexicanas instruyeron a hospitales y laboratorios a reportar inmediatamente cualquier caso sospechoso mediante el Sistema de Notificación Inmediata (NOTINMED). También ordenaron: Mantener a posibles pacientes en aislamiento.

Utilizar equipo de protección especializado.

Realizar seguimiento de contactos cercanos durante 42 días.

Enviar muestras únicamente al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) para confirmar resultados.

OMS llama a la calma por el hantavirus

Pese a la preocupación internacional, la Organización Mundial de la Salud insistió en que el riesgo de propagación para la población general sigue siendo bajo.

El portavoz de la OMS, Christian Lindmeier, declaró que el riesgo es “absolutamente bajo” para la población mundial.

Por su parte, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, señaló que, aunque se trata de un evento grave, la organización considera que el riesgo sanitario internacional permanece bajo.

El CONAVE pidió reportar inmediatamente cualquier caso sospechoso relacionado con hantavirus en México. / iStock

¿Cuáles son los síntomas del hantavirus?

Los síntomas iniciales suelen confundirse con otras enfermedades respiratorias y pueden incluir: Fiebre

Dolores musculares

Fatiga intensa

Dolor de cabeza

Malestar general En casos graves, la enfermedad puede evolucionar rápidamente y provocar: Dificultad para respirar

Insuficiencia pulmonar

Problemas cardiovasculares severos Las autoridades sanitarias recomendaron acudir al médico en caso de presentar síntomas tras haber estado en contacto con roedores o haber viajado recientemente a zonas con brotes activos.