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Futbol

Martín Demichelis protagoniza fuerte discusión con reportero: "ocúpate de lo tuyo y yo de lo mío"

Martín Demichelis en su primer partido como entrenador de Mallorca | @RCD_Mallorca
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 19:11 - 21 marzo 2026
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El entrenador del Mallorca comentó su molestia en una rueda de prensa tras la derrota ante Elche

Martín Demichelis protagonizó un fuerte momento de tensión en conferencia de prensa tras la derrota del Mallorca ante el Elche, en un episodio que rápidamente se volvió el centro de atención más allá del resultado. El técnico argentino encaró directamente a un periodista al que acusó de influir en un jugador del plantel con información interna.

El reclamo del exentrenador de Rayados de Monterrey se dio en un contexto delicado, con el Mallorca en zona de descenso y acumulando su derrota número 15 de la temporada. Sin embargo, lejos de centrarse únicamente en lo deportivo, Demichelis decidió exponer públicamente una situación que, según él, afectó al vestidor.

Martín Demichelis en Rayados de Monterrey | MEXSPORT

Demichelis explota contra periodista en plena conferencia

Visiblemente molesto, el técnico fue directo al señalar al periodista Juanmi Sánchez: "No hay secretos y soy frontal, y te lo digo porque eres mallorquín. Ocúpate de lo tuyo y no de lo mío, porque hoy, antes de dar la formación, un jugador estaba influenciado por ti".

El argentino aseguró que el comunicador adelantó información sensible a uno de sus futbolistas, generando un impacto negativo en su estado emocional: "Le dijiste que no iba a jugar, y sabes a quién me refiero perfectamente". La acusación sorprendió a los presentes por la contundencia y el tono del reclamo.

Martín Demichelis en lamento con Rayados | MEXSPORT
Martín Demichelis en lamento con Rayados | MEXSPORT

¿Qué detonó el enojo de Demichelis?

El entrenador explicó que la situación fue especialmente grave porque ni siquiera su propio cuerpo técnico conocía la alineación titular antes del partido: "La formación ni siquiera mi staff la sabía, la de hoy en el vestuario". Esto, según sus palabras, evidenciaría una filtración externa que rompió la dinámica interna del equipo.

Además, Demichelis afirmó contar con pruebas de lo sucedido: "Sabes de lo que hablamos porque yo vi hasta los mensajes. Así que no me incluyas a un jugador emocionalmente mal". Con esto, dejó claro que no se trató de una suposición, sino de algo que, según él, pudo comprobar.

Finalmente, el estratega marcó límites claros entre la labor periodística y la conducción del equipo: "Tu tarea por un lado, mi tarea por otro lado, ¿está claro?". Y remató con una declaración firme sobre su postura: "Puedes criticar cualquier sistema, pero la frontalidad no la voy a negociar nunca. Yo no me meto en tu trabajo".

Martín Demichelis en Rayados de Monterrey | MEXSPORT
Martín Demichelis en Rayados de Monterrey | MEXSPORT
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