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Futbol

AEK Atenas derrota Kifisia y se queda con la cima de Grecia; Orbelín Pineda jugó 86 minutos

Orbelín Pineday el AEK Atenas | IG: @aekfc_official
Emiliano Arias Pacheco 15:10 - 22 marzo 2026
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El equipo del mexicano aprovechó las derrotas de Olympiakos y PAOK

El AEK Atenas confirmó su gran momento en la Superliga de Grecia tras imponerse con autoridad 3-0 al Kifisia en el Allwiy Arena, resultado que lo coloca como líder en solitario. El conjunto capitalino aprovechó los tropiezos de Olympiacos y PAOK para tomar ventaja en la cima justo antes del inicio de la fase decisiva por el título.

El equipo dirigido por Marko Nikolic no dejó dudas desde los primeros minutos y resolvió el encuentro con contundencia. Con este triunfo, el AEK llega en gran forma a la liguilla final, donde los cuatro mejores clubes pelearán por el campeonato en seis jornadas adicionales.

Luka Jovic, delantero de AEK tratando de anotar con una chilena | IG: @aekfc_official

¿Cómo fue la victoria del AEK de Atenas ante Kifisia?

El AEK golpeó temprano en el partido. Apenas al minuto 6, Luka Jovic abrió el marcador desde el punto penal, marcando el rumbo del encuentro desde el arranque. La presión alta y el control del balón fueron claves para dominar al rival.

La ventaja se amplió rápidamente al minuto 17, cuando Aboubakary Koita firmó el segundo tanto. El equipo local no bajó la intensidad y continuó generando peligro constante en el área rival.

AEK | IG: @aekfc_official

Antes de la media hora, Barnabas Varga sentenció el partido con el tercer gol, dejando sin reacción al Kifisia y asegurando una victoria cómoda para los de Atenas.

En este encuentro, el mexicano Orbelín Pineda tuvo participación destacada al disputar 86 minutos, siendo parte del funcionamiento ofensivo del equipo y aportando en la circulación del balón durante gran parte del duelo.

Victoria del AEK Atenas | @AEK_FC_OFFICIAL

AEK llega líder a la fase final por el título

Con este resultado, el AEK extiende su racha a 18 partidos sin perder en liga, con un saldo de 13 victorias y 5 empates, números que lo consolidan como uno de los equipos más sólidos del campeonato.

La ventaja es mínima pero significativa: el Olympiacos de José Luis Mendilibar quedó a dos puntos tras empatar con el Larissa, mientras que el PAOK se rezagó a tres unidades luego de caer ante el Volos.

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