Sin Rodrigo Huescas, Copenhague cerca de zona de descenso

El FC Copenhague atraviesa una crisis inesperada en la Superliga Danesa, equipo de Rodrigo Huescas. Su grave lesión cambió los planes de Javier Aguirre con el Tricolor y dejó al campeón danés sin uno de sus jugadores más dinámicos desde hace un tiempo.

El conjunto de la capital de Dinamarca, vigente campeón, vive un presente complicado al ubicarse cerca de los puestos de descenso. Con apenas un punto en sus últimos ocho partidos, los resultados han encendido las alarmas en uno de los clubes más importantes del país.

Último juego de Huescas con el Copenhague | @FCKobenhavn

¿Qué le pasó a Rodrigo Huescas y cómo afecta al Copenhague?

Rodrigo Huescas sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha, una lesión de alta gravedad que lo dejó fuera de actividad por varios meses. El incidente se produjo durante un partido, en una jugada donde su rodilla se vio comprometida tras un movimiento brusco.

La baja del mexicano ha sido un golpe importante para el Copenhague, especialmente por su aporte en velocidad, desborde y profundidad por las bandas. Su ausencia ha reducido las opciones ofensivas del equipo y ha afectado el equilibrio en el sistema de juego.

Además, la lesión también obligó a Javier Aguirre a modificar sus planes en la Selección Mexicana, ya que Huescas se perfilaba como una alternativa importante de cara al proceso rumbo al Mundial de 2026.

Juego del Copenhague en Champions l AP

El mal momento del equipo se reflejó nuevamente en su más reciente partido, donde cayó ante el Fodbold Club Fredericia. El rival tomó ventaja con goles de Sofus Johannesen al minuto 23 y del nigeriano Friday Etim al 38’, dejando contra las cuerdas al campeón.

El Copenhague solo pudo descontar en los minutos finales mediante un penalti, resultado insuficiente para evitar otra derrota que agrava su situación en la tabla.

¿Qué sigue para el Copenhague?

De acuerdo con el calendario, el equipo danés enfrentará una serie de partidos clave ante rivales directos como Silkeborg, Randers, Odense BK y Vejle Boldklub, encuentros que serán determinantes en su lucha por salir de la zona baja.