Sin Álvaro Fidalgo, Betis cae en su visita al Athletic de Bilbao

El Athletic Bilbao logró una victoria 2-1 sobre el Real Betis en uno de los partidos más emocionantes de la Jornada 29 de LaLiga, justo antes del parón por la Fecha FIFA rumbo al Mundial de 2026. En un San Mamés vibrante, el conjunto dirigido por Ernesto Valverde se quedó con tres puntos clave en la lucha por puestos europeos.

Desde el inicio del encuentro, ambos equipos dejaron claro lo que estaba en juego. Athletic y Betis llegaban con la necesidad de sumar para no perder terreno frente a rivales directos como la Real Sociedad y el Getafe, por lo que el duelo se disputó con intensidad y propuestas ofensivas.

Equipo del Betis celebrando el gol ante Bilbao I AFP

¿Cómo fue la victoria del Athletic de Bilbao ante el Betis?

El conjunto local fue el que tomó la iniciativa desde los primeros minutos. Con una postura ofensiva clara, el Athletic de Bilbao presionó alto y buscó constantemente el arco rival, generando peligro a través de Iñaki Williams y Oihan Sancet, aunque sin éxito en las primeras oportunidades.

Por su parte, el Real Betis intentó resistir y aprovechar los espacios al contragolpe, manteniéndose en el partido gracias a su orden defensivo. Sin embargo, la insistencia del equipo vasco terminó marcando la diferencia en el desarrollo del juego.

El partido se mantuvo cerrado durante buena parte del tiempo reglamentario, pero la intensidad no bajó en ningún momento. Ambos equipos tuvieron oportunidades, lo que convirtió el encuentro en uno de los más atractivos de la jornada.

Álvaro Fidalgo en celebración de su primer gol en LaLiga, aunque hoy no jugó | AFP

Athletic y Betis, en la pelea por Europa

Con este resultado, el Athletic de Bilbao da un paso importante en la tabla y se mantiene en la pelea por puestos europeos, consolidando su buen momento en LaLiga. La victoria también refuerza el trabajo de Ernesto Valverde, quien ha logrado un equipo competitivo y protagonista.

En contraste, el Real Betis deja escapar puntos valiosos en su lucha por mantenerse en la zona alta, lo que podría complicar sus aspiraciones en el cierre de la temporada. Aun así, el equipo verdiblanco sigue en la pelea y buscará recuperarse tras la Fecha FIFA.