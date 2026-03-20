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Futbol

¡Orgullosos! Real Betis presume convocatoria de Álvaro Fidalgo con la Selección Mexicana

Fidalgo en celebración de su primer gol con Betis | AFP
Fidalgo en celebración de su primer gol con Betis | AFP
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 15:40 - 20 marzo 2026
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El cuadro español mostró en una publicación su orgullo por la reciente convocatoria del 'Maguito' con el Tri

No han sido días buenos para los futbolistas mexicanos y, por ende, para el cuerpo técnico de la Selección Mexicana, pues se han lesionado jugadores importantes tales como Luis Ángel Malagón y Marcel Ruíz, a quien se le suman en las bajas del medio campo jugadores como Edson Álvarez y Gilberto Mora.

Sin embargo y por más extraño que suene, hay algunos jugadores a los que les ha 'favorecido' que el Tri cuente con algunas bajas de cara a los partidos ante Portugal y Bélgica. Álvaro Fidalgo ha sido uno de ellos, pues ante la ausencia del mediocampo titular en México, el 'Vasco' Aguirre ha decidido llevar al 'Maguito'.

Fidalgo y Jardine festejando un campeón de campeones conseguido por las Águilas | MexSport

"Nuestro 'Maguito'"

Por medio de una publicación en redes sociales, el Real Betis Balompié, mostró una foto de Fidalgo en la cual también han incluido un mensaje dedicado a uno de sus más recientes jugadores, felicitándolo por su primera convocatoria en el cuadro Tricolor.

El festejo que se puede ver en la foto de Fidalgo se dio en el partido ante Sevilla, cuando anotó su primer y hasta el momento único gol en el futbol de LaLiga, mismo que aportó para lo que a la postre se convirtió solamente en un empate en el Derbi sevillano.

Dicho sea de paso, el 'Maguito' será parte de una convocatoria mexicana que contendrá a seis jugadores no nacidos en México, además de ser él junto a sus compañeros, la opción forzada de parte de Aguirre para poder alinear a un mediocampo diferente al de los últimos meses.

¿Qué dicen los aficionados?

Una vez más la sección de comentarios se ha vuelto el lugar idóneo para saber cuál es el sentimiento de la gente con respecto a la presencia de Álvaro Fidalgo, pues hay quienes están completamente de acuerdo y quienes no, pero no han existido puntos medios en la opinión de la gente.

Los aficionados de América han dado el visto bueno por completo a la convocatoria de Fidalgo, pues recuerdan con demasiado cariño su paso por el club; incluso hay algún comentario que menciona con recelo la manera de referirse a él como "suyo", pero también hay otros que hablan de su nivel futbolístico, por el cual consideran su llamado más que merecido.

Álvaro Fidalgo y su primer gol en LaLiga | AFP

Los que están en su contra, ya han mencionado una vez más el comentario más recurrente en este tipo de casos: "le está quitando el lugar a otro mexicano", aunque hay algunos otros que dicen que su mejor nivel ya pasó, por lo que es innecesario llevarlo `para que juegue con México en esta ocasión.

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