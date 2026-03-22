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Futbol

¡Terrible! Newcastle y Sunderland se detiene tras insultos discriminatorios desde la tribuna

Newcastle vs Sunderland l AP
Ramiro Pérez Vásquez 14:41 - 22 marzo 2026
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Se activó el protocolo contra la discriminación e iniciará una investigación

El partido del Newcastle y Sunderland de la Premier League se detuvo el domingo, día del Señor, después de que se reportara un abuso discriminatorio desde la grada, informó la liga ante la terrible situación.

Lutsharel Geertruida, del Sunderland, fue el blanco del abuso que llevó a que el árbitro detuviera el juego durante la segunda mitad del encuentro en St James' Park.La liga señaló que la pausa se ajustó a su protocolo contra la discriminación. Agregó que se iniciará una investigación.

Lutsharel Geertruida l AP

¿Qué dijo la Premier League?

“El racismo no tiene cabida en nuestro deporte, ni en ningún lugar de la sociedad. Seguiremos trabajando con las partes interesadas y las autoridades para garantizar que nuestros estadios sean un entorno inclusivo y acogedor para todos”, manifestó la liga en un comunicado .

Newcastle también dijo que investigaría y “se aseguraría de que se identifique a cualquier individuo y se le exijan responsabilidades. Nuestra postura es clara: no toleramos discriminación de ningún tipo”, señaló.

Antes del saque inicial del derbi local, se vivieron escenas tensas entre aficionados fuera del estadio, con videos ampliamente compartidos en internet. Pero la policía de Northumbria indicó que solo se había realizado un arresto antes del partido. Sunderland ganó el encuentro 2-1 gracias a un gol tardío de Brian Brobbey.

Gol de Sunderland ante Newcastle l AP

¿Un caso más en Inglaterra?

Konate fue atacado después de la victoria del miércoles en la Liga de Campeones contra Galatasaray, cuando estuvo involucrado en un incidente que derivó en que el delantero rival Victor Osimhen sufriera una fractura en el brazo.

Liverpool vence 4-1 a Galatasaray | AP

Liverpool condenó el abuso por ser “deshumanizante, cobarde y arraigado en el odio”. Instó a las empresas de redes sociales a hacer más para erradicarlo tras los acontecimientos recientes también en Champions League.

“Nuestros jugadores no son objetivos. Son seres humanos", sostuvo el club inglés. "El abuso que sigue dirigiéndose a los jugadores, a menudo oculto tras cuentas anónimas, es una mancha para el deporte y para las plataformas que permiten que persista”.

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