Detienen en Sonora a sobrino de ‘El Chapo’ Guzmán

Las fuerzas federales detuvieron en Nogales, Sonora, a Isai “N”, identificado por autoridades mexicanas como sobrino de Joaquín “El Chapo” Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa. La captura fue confirmada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien detalló que el detenido cuenta con una orden de extradición vigente.

El funcionario dio a conocer la información este lunes 25 de mayo de 2026 mediante una publicación en su cuenta oficial de X, donde explicó que el operativo formó parte de acciones de inteligencia desarrolladas por el Gabinete de Seguridad federal.

De acuerdo con el reporte oficial, en la operación participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Fiscalía General de la República (FGR), la Agencia de Investigación Criminal y la Guardia Nacional, corporaciones que mantienen operativos conjuntos contra objetivos considerados prioritarios.

La detención forma parte de operativos contra objetivos prioritarios del crimen organizado./ X: @OHarfuch

Aunque las autoridades confirmaron que Isai “N” enfrenta un proceso de extradición, hasta ahora no se han dado a conocer públicamente los delitos por los que es requerido ni la nación que presentó la solicitud correspondiente.

¿Qué se sabe del operativo donde fue detenido Isai “N”?

Uno de los detalles que generó mayor atención tras la captura fue que las autoridades no revelaron algún alias relacionado con el detenido, algo que suele ocurrir en casos vinculados con integrantes de grupos criminales ligados al narcotráfico.

En distintos antecedentes relacionados con familiares o personas cercanas a Joaquín Guzmán Loera, varios personajes eran identificados públicamente mediante sobrenombres, situación que en este caso no ocurrió durante el anuncio oficial.

Omar García Harfuch confirmó que el detenido cuenta con una orden de extradición vigente./ FB: Omar García Harfuch

De manera simultánea a la detención realizada en Sonora, fuerzas federales desplegaron otro operativo en Tapachula, Chiapas, donde realizaron un cateo que derivó en el aseguramiento de droga y armamento de alto poder.

Según datos difundidos por las autoridades, durante esa intervención fueron decomisados 687 kilogramos de cocaína, además de 151 armas de fuego, 363 cargadores y 18 granadas. El Gabinete de Seguridad no precisó si este aseguramiento tiene relación directa con la captura de Isai “N” o si se trata de investigaciones independientes.