De la UNAM al Mundial: árbitra mexicana hará historia en torneo varonil

La árbitra mexicana Katia Itzel García Mendoza fue designada por la FIFA para participar en el Mundial 2026, donde se convertirá en la primera mujer mexicana en desempeñarse como árbitra central en una Copa del Mundo varonil.

Katia Itzel García será la primera árbitra central mexicana en un Mundial varonil tras su designación para 2026. / @kigm14

¿Quién es Katia Itzel García?

Katia Itzel García es alumna de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ahí también cursó la licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

Su inclusión en el torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá representa un paso relevante dentro del arbitraje nacional, al tratarse de la primera ocasión en que una mexicana ocupará este rol en un Mundial varonil.

Además, su nombramiento la convierte en la cuarta mujer en el mundo en arbitrar como central en un Mundial varonil, después de las silbantes que participaron en Qatar 2022.

La árbitra egresada de la UNAM formará parte del cuerpo arbitral del Mundial que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. / @kigm14

Un logro que también representa a la UNAM

Desde la UNAM destacaron su trayectoria y lo que representa este paso, tanto en lo profesional como en lo deportivo.

Antes de confirmarse su participación, la propia Katia Itzel compartió en un encuentro con estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) lo que significa este momento:

“Es una gran alegría poder estar ahí presente… y, al mismo tiempo, una gran responsabilidad”.

La FIFA incluyó a la silbante mexicana en la lista oficial para el Mundial 2026. / @kigm14

"Ver al árbitro como una figura diferente"

En esa misma conversación difundida por Gaceta UNAM, Katia Itzel dejó claro que su meta va más allá de llegar a un Mundial: busca convertirse en un referente para nuevas generaciones, sin importar el género, y cambiar la forma en la que se percibe la figura arbitral dentro del futbol.

“Quiere ser una figura en donde niñas, niños, jóvenes, sin importar el género, vean al árbitro como una figura diferente a lo que estamos acostumbrados y que podamos encontrar en ella o él, además de que es otra forma de ser apasionados del futbol”, compartió la UNAM.