¿Por qué desapareció Frutinovelas de TikTok tras volverse viral?

Lo que parecía ser el nuevo fenómeno viral de TikTok desapareció de la noche a la mañana. La cuenta original de Fruit Love Island, mejor conocida como Frutinovelas, fue eliminada luego de alcanzar cifras impresionantes, con cerca de 300 millones de vistas y más de 3.3 millones de seguidores en apenas 10 días, convirtiéndose en uno de los crecimientos más acelerados en la historia reciente de la plataforma.

El proyecto, completamente generado con IA, captó la atención de millones gracias a su formato breve y su peculiar narrativa, que combinaba el estilo de reality show con personajes poco convencionales: frutas antropomórficas envueltas en historias de romance, drama y competencia dentro de una villa ficticia que rápidamente se volvió adictiva para los usuarios.

Las Frutinovelas fueron una sensación que en pocos días juntó millones de seguidores / Redes Sociales

Un reality de frutas que conquistó TikTok

La serie presentaba personajes como Bananito, Bluebella, Strawberina y Grapenzo, quienes protagonizaban dinámicas amorosas inspiradas en programas como Love Island USA, permitiendo incluso que la audiencia influyera en el rumbo de la historia mediante comentarios y votaciones, lo que impulsó aún más su popularidad y generó una comunidad altamente participativa en cuestión de días.

El contenido fue publicado desde una cuenta anónima que logró posicionarse como una de las más influyentes en tiempo récord, atrayendo no solo a usuarios comunes, sino también a figuras públicas como la cantante Zara Larsson, quien llegó a interactuar con el contenido antes de eliminar sus publicaciones tras recibir críticas, lo que aumentó todavía más la conversación en torno al fenómeno.

La cuenta original de Fruit Love Island fue dada de baja tras reclamos por el supuesto mal uso de la Inteligencia Artificial / Redes Sociales

De viral a eliminado en días

Sin embargo, el éxito fue tan rápido como efímero. A finales de marzo, toda la cuenta fue eliminada, junto con el contenido original, en medio de reportes que clasificaban el material como “contenido de IA de baja calidad”, lo que desató debate entre usuarios y creadores digitales sobre los criterios de moderación de la plataforma.

La eliminación no se limitó a TikTok, ya que versiones del contenido también comenzaron a desaparecer en otras plataformas tras denuncias organizadas por comunidades que critican el uso de inteligencia artificial en la creación de contenido, lo que evidenció un rechazo creciente hacia este tipo de producciones.

Bananito, Bluebella, Strawberina y Grapenzo, se ganaron el cariño de los usuarios de TikTok / Redes Sociales

El debate detrás del fenómeno

Más allá de su viralidad, Frutinovelas abrió una conversación más profunda sobre el uso de inteligencia artificial en el entretenimiento digital, ya que expertos y usuarios señalaron posibles problemas en la narrativa, incluyendo la repetición de estereotipos y patrones dentro de las historias.

También surgieron preocupaciones importantes en torno al impacto ambiental de la inteligencia artificial generativa, el posible desplazamiento de creadores humanos y la falta de claridad en métricas como visualizaciones, lo que ha puesto bajo la lupa el crecimiento de este tipo de contenido.

Frutinovelas abrió una conversación más profunda sobre el uso de inteligencia artificial en el entretenimiento digital / Redes Sociales

El fenómeno no desaparece del todo

Aunque la cuenta original fue eliminada, el concepto sigue vivo. Actualmente, múltiples cuentas imitadoras han comenzado a replicar el formato, creando nuevas versiones con historias y personajes similares, lo que demuestra que, aunque TikTok borró el origen, el fenómeno ya se expandió por toda la plataforma.