Frutinovelas del futbol: RÉCORD revive seis momentos icónicos con el formato viral que domina redes

Las frutinovelas se han convertido en uno de los fenómenos virales más fuertes de 2026. Este formato, que mezcla historias tipo telenovela con personajes hechos con inteligencia artificial —principalmente frutas humanizadas—, ha conquistado plataformas como TikTok, Instagram y YouTube Shorts gracias a su narrativa exagerada, capítulos cortos y alto impacto visual.

El alcance ha sido tal que marcas como Netflix, ViX e incluso creadores e influencers de alto perfil ya han comenzado a experimentar con este estilo narrativo, adaptándolo a distintos géneros.

Las frutinovelas ya son un fenómeno mundial | X

En ese contexto, en RÉCORD decidimos llevar la tendencia al terreno que mejor conocemos: el futbol. El resultado es una reinterpretación visual de seis momentos históricos que marcaron época, ahora contados con el dramatismo y lo absurdo de las frutinovelas.

Seis momentos icónicos del futbol, ahora en versión frutinovela

La Mano de Dios — México 1986

El 22 de junio de 1986, en el Estadio Azteca, Diego Armando Maradona protagonizó uno de los episodios más polémicos en la historia del futbol. Durante el partido entre Argentina e Inglaterra en los Cuartos de Final del Mundial, el argentino anotó un gol con la mano izquierda que el árbitro validó.

Minutos después, marcaría el llamado “Gol del Siglo”, pero fue la jugada ilegal la que quedó inmortalizada como “La Mano de Dios”, símbolo de picardía y controversia.

La 'mano de Dios' en frutinovela | RÉCORD

“No era penal” — Brasil 2014

El 29 de junio de 2014, en Fortaleza, México enfrentaba a Países Bajos en los Octavos de Final del Mundial. Con el partido 1-1 en los minutos finales, Arjen Robben cayó dentro del área tras un contacto con Rafael Márquez.

El árbitro marcó penal, lo que derivó en la eliminación de México tras el gol de Klaas-Jan Huntelaar. La jugada desató indignación nacional y quedó marcada como uno de los episodios más polémicos para el Tri bajo la frase: “No era penal”.

No era penal en frutinovela | RÉCORD

Cuauhtémoc Blanco y el festejo de “la araña” — Liga MX

A inicios de los 2000, Cuauhtémoc Blanco, figura del Club América, protagonizó uno de los festejos más icónicos del futbol mexicano. Tras anotar, el delantero se lanzó hacia la red de la portería, quedando suspendido con brazos y piernas abiertos, simulando una araña.

El gesto se convirtió en un sello personal del ídolo americanista y en una de las celebraciones más recordadas en la Liga MX.

El cabezazo de Zidane — Alemania 2006

El 9 de julio de 2006, en la Final del Mundial entre Francia e Italia, Zinedine Zidane protagonizó uno de los momentos más impactantes del futbol. En tiempo extra, el capitán francés respondió a una provocación de Marco Materazzi con un cabezazo en el pecho.

Zidane fue expulsado en su último partido como profesional. Italia terminaría ganando el título en tanda de penales.

El cabezazo de Zidane en frutinovela | RÉCORD

La chilena de Cristiano Ronaldo — Champions League 2018

El 3 de abril de 2018, en Turín, Cristiano Ronaldo anotó uno de los mejores goles en la historia de la Champions League. Durante el partido entre Juventus y Real Madrid, el portugués ejecutó una chilena perfecta que dejó sin reacción al portero Gianluigi Buffon.

El gol fue tan espectacular que incluso la afición rival lo ovacionó de pie.

La Chilena de Cristiano Ronaldo en Turín como frutinovela | RÉCORD

La mordida de Luis Suárez — Brasil 2014

El 24 de junio de 2014, en Natal, durante el partido entre Uruguay e Italia en fase de grupos del Mundial, Luis Suárez mordió al defensor Giorgio Chiellini en el hombro.

El incidente provocó una sanción histórica: suspensión de nueve partidos internacionales y cuatro meses fuera de toda actividad futbolística.