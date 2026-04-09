¡Chicharito irá al Mundial 2026! el mexicano confirma su nuevo 'equipo' para la Copa del Mundo

Tras meses de especulaciones y video de disculpas, Javier ‘Chicharito’ Hernández confirmó su futuro de cara a la próxima Copa del Mundo 2026. El ex jugador de las Chivas fue presentado como parte de los analistas principales de FOX USA para los juegos del Mundial México, Estados unidos y Canadá.

Chicharito en celebración con Chivas ante Rayados en el Apertura 2025 | IMAGO 7

Nuevos aires en la carrera del mexicano

Luego de su desastrosa salida del equipo del Rebaño tras fallar el penalti ante Cruz Azul en los Cuartos de Final del Clausura 2025, CH14 tomará un nuevo rumbo en su carrera dentro del futbol, esta vez desde la parte alta de la tribuna.

A través de sus redes sociales, el equipo de FOX Sports USA anunció la llegada del tres veces mundialista a su vasta plantilla de analistas, esto para la cobertura del torneo más importante del futbol.

Javier Hernández en el campo | IG:@ch14_

¡Bienvenido, Javier Hernández! El máximo goleador histórico de México, Javier “Chicharito” Hernández, se une al equipo de transmisión de FOX Sports para la Copa Mundial de la FIFA más grande de la historia”, escribió la cuenta de FOX en sus redes.

La noticia significó el regreso del futbolista mexicano al mundo del balompié, luego de estar ausente casi cinco meses. Hernández se incorpora únicamente para el torneo de naciones, por lo que aún no hay un comunicado o indicio que indique su participación en FOX tras la Copa del Mundo.

¡Bienvenido, Javier Hernández!



Mexico’s all-time top goalscorer, Javier “Chicharito” Hernández, is joining the FOX Sports broadcast team for the biggest FIFA World Cup in history.@CH14_ pic.twitter.com/AFJXlEpiMa — FOX Sports (@FOXSports) April 9, 2026

Experiencia en mundiales

La experiencia del ex Real Madrid y Manchester United en tres ediciones mundialistas lo posiciona como una voz autorizada para analizar el desempeño de selecciones y jugadores en un torneo que se disputará en territorio de México, Estados Unidos y Canadá.

Además, la presencia del histórico delantero en las transmisiones abre la puerta a una nueva etapa mediática en su carrera, ahora enfocado en la narrativa, el análisis y la conexión con la audiencia, aunque su futuro en las canchas permanece incierto