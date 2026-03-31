Del estadio al celular: así se vivirá el Mundial 2026 en TikTok

La Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo se jugará en las canchas, también se disputará —y con fuerza— en las redes sociales. Y es que el consumo del futbol ya cambió: ahora los aficionados no solo quieren ver los goles, quieren vivir la experiencia completa desde su celular.

Con la alianza entre FIFA y TikTok, la plataforma se posiciona como uno de los principales centros de contenido del torneo, llevando a los fans mucho más allá de los 90 minutos tradicionales.

De hecho, el dato es contundente: el 61% de los aficionados en México prefiere seguir contenido del Mundial en TikTok, una señal clara de que la conversación futbolera ya se mudó al formato vertical.

TikTok y FIFA unen fuerzas para llevar a los dispositivos móviles lo que no se ve de los partidos del Mundial / FREEPIK

El Mundial que se vive en segunda pantalla

El espectador moderno ya no se conforma con la transmisión oficial. Ahora busca lo que no se ve en TV: el ambiente en las gradas, las reacciones en la banca, el análisis inmediato y hasta el color en las calles de las sedes.

TikTok se convierte así en esa “segunda pantalla” donde el futbol se explica, se debate y, sobre todo, se disfruta de otra manera. Por eso, una nueva generación de creadores está lista para narrar el llamado “lado B” del Mundial 2026.

La plataforma de videos apuesta por los influencers de futbol que llevarán el color de los encuentros / Redes Sociales

Ellos son los “titulares” del Mundial en TikTok

Lejos de los analistas tradicionales, estos creadores lideran comunidades y están redefiniendo la forma de consumir futbol:

Eduardo Chávez (@tripachavez) Exfutbolista que mezcla análisis con humor y un personaje que se autodenomina “leyenda” del futbol. Su estilo lo ha convertido en uno de los más originales del nicho.

Adán (@decabecita_mx) Contenido fresco, dinámico y con ese toque que revela lo que nadie vio durante el partido. Ya adelantó que estará presente durante el Mundial 2026.

Miguel Vázquez (@michoficial) Especialista en generar debate con encuestas afuera de los estadios. Su comunidad participa activamente en cada polémica futbolera.

El 61% de los aficionados en México prefiere seguir contenido del Mundial en TikTok / FREEPIK

Gerynna Sotelo (@gerynnasotelo) Conocida como “la niña ícono”, combina análisis, tendencias y pasión por el futbol. Una de las voces femeninas que más crece en el entorno deportivo digital.

Jesús Elizondo (@figurontv) “El amigo del bigote” destaca por su estilo directo, sin filtros y con opiniones que generan conversación.

💣 Paul (@futbolalchile) Fiel a su nombre, ofrece análisis sin rodeos sobre la Liga MX y el futbol internacional. Crítica, opinión y polémica en formato corto.

Se podrá ver el ambiente en las gradas, las reacciones en la banca y hasta el color en las calles de las sedes / FREEPIK

El Mundial que ya no solo se ve… se participa

La transformación es clara: el futbol dejó de ser un espectáculo pasivo para convertirse en una experiencia interactiva.

Hoy, mientras la televisión muestra el gol, en TikTok se vive la reacción, el análisis y la emoción desde múltiples ángulos.