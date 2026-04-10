Tokischa desata escándalo en España por fotos semidesnuda en iglesia: alistan su castigo

Tokischa volvió a colocarse en el ojo del huracán, ahora por una polémica que ya escaló al terreno legal en España, luego de que se difundieran imágenes en las que aparece semidesnuda dentro de una iglesia en San Sebastián, lo que generó una fuerte reacción de organizaciones religiosas y autoridades eclesiásticas que consideran que el acto pudo haber cruzado una línea delicada entre la libertad artística y el respeto a los espacios sagrados.

La denuncia fue presentada por la Fundación Española de Abogados Cristianos, que acusa a la artista de haber utilizado el templo con fines inapropiados, lo que, según su postura, podría constituir un delito relacionado con la ofensa a los sentimientos religiosos y la profanación de un recinto considerado sagrado.

La cantante publicó imágenes en las que aparece semidesnuda dentro de una iglesia en San Sebastián, España / IG: @tokischa.sol

Señalan uso “provocativo” del templo

De acuerdo con la demanda, la organización detalla la forma en la que la artista aparece en el material difundido, lo que consideran una acción premeditada dentro de un contexto artístico que, a su juicio, resulta ofensivo para la comunidad católica.

La rapera dominicana Tokischa se enfrenta a una demanda de Abogados Cristianos tras filmar un vídeo posando semidesnuda en el interior de la basílica donostiarra de Santa María del Coro.

Según la demanda de la organización, la artista “aparece semidesnuda —en topless y vistiendo únicamente una prenda íntima— posando de forma provocativa dentro del templo”, situada directamente frente a una imagen de Jesucristo, “utilizando el espacio sagrado como escenario erótico completamente ajeno al culto religioso”.

Las imágenes causaron revuelo en la comunidad católica y alistan demanda / IG: @tokischa.sol

Acusan premeditación en el proyecto

Las imágenes formarían parte de un proyecto audiovisual con una estética previamente definida, lo que, según la asociación denunciante, demuestra que no se trató de un acto improvisado, sino de una decisión consciente que ha generado indignación.

Las imágenes, explica la asociación cristiana, forman parte de la “estética planificada” para un cortometraje, lo que a su juicio, “evidencia la premeditación y la utilización consciente de un templo católico para fines comerciales y de exhibición, desvirtuando su significado religioso”.

Además, señalaron que el caso ha tenido “una gran trascendencia pública”, provocando una “profunda indignación y ofensa en la comunidad de fieles católicos, tanto de la ciudad de San Sebastián como del resto de España”.

La Fundación Española de Abogados Cristianos interpuso la demanda por el usos del templo con fines inapropiados / IG: @tokischa.sol

Iglesia niega haber autorizado grabación

Por su parte, el Obispado de San Sebastián aseguró que nunca dio permiso para realizar la grabación dentro del recinto religioso, lo que agrava la situación y abre la puerta a posibles acciones legales adicionales tanto en el ámbito civil como canónico.

Según explicaron, la productora había solicitado autorización en un inicio, argumentando que se trataba de un proyecto cultural con un enfoque respetuoso, sin embargo, tras analizar la propuesta, la Iglesia rechazó permitir la grabación en cualquiera de sus templos.

El Obispado de San Sebastián aseguró que nunca dio permiso para realizar la grabación dentro del recinto religioso / IG: @tokischa.sol

Grabación se hizo pese a negativa

A pesar de la negativa oficial, el material fue grabado y posteriormente difundido en redes sociales, lo que llevó al Obispado a intervenir de inmediato al enterarse del contenido y del lugar donde se realizó.