Julio Preciado dice adiós con megafiesta llena de nostalgia, tragos, invitados y 3 hrs de show

La música de banda sinaloense dicen que es puro ruido. Pero quien no ha estado en un concierto de Julio Preciado nunca sabrá que detrás de este ritmo pegajoso hay pasión, nostalgia, gritos, voz y baile.

Y eso fue lo que se vivió en la presentación del excantante de la Banda El Recodo el pasado jueves en el Auditorio Nacional, donde arrancó su gira de despedida luego de estar más de 35 años en los escenarios de todo México y otros países.

“Estoy bien conservado, gracias a Dios. Me han visto crecer desde 1990, cuando llegué con El Recodo a estas tierras. No hay manera de pagarles”, mencionó mientras daba inicio a una gran fiesta.

Julio Preciado arrancó su gira de despedida 'Por Siempre' en el Auditorio Nacional / Redes Sociales

Un concierto lleno de recuerdos

En punto de las 20:30 horas empezó a sonar la banda a todo lo que daba y la imponente voz de Julio Preciado comenzó a cubrir cada rincón del recinto de Paseo de la Reforma.

Con una imagen desmejorada por las operaciones a las que se ha sometido, el sinaloense fue acompañado para poder llegar al centro del escenario, ocupar su lugar y saludar primero a los fans.

El cantante logró un lleno absoluto para dar una cátedra musical de tres horas sin parar en ningún momento / FB: @Juliopreciadooficial

“El Sinaloense”, “Leña de pirul”, “Un rinconcito en el cielo”, “Tus mentiras” y “Flor de capomo” fueron algunos de los temas con los que arrancó, y de inmediato la conexión se armó con los presentes. Y aunque pasó sentado en la mayoría del concierto eso no fue impedimento para presumir su potente voz.

“Ya empezaron a bailar, ya chingamos”, mencionaba contento por el buen recibimiento del público.

El público tomó los pasillos de piesta de baile para gastar la suela y mover los sombreros / FB: @Juliopreciadooficial

Un viaje entre Marco Antonio Solís y Juan Gabriel

Desde la primera canción, los asistentes que llenaron el Auditorio Nacional no dejaron de cantar, aplaudir y bailar. Pero los alaridos sonaban más fuertes cuando, dentro del setlist, aparecían las canciones de Marco Antonio Solís y, a ritmo de cumbia y banda, la noche parecía no tener fin.

Entre los compositores favoritos de Julio Preciado sin duda está Juan Gabriel, ya que sus temas fueron interpretados con banda y con mariachi, lo que fue una de las sorpresas de la noche.

Una gran fiesta se vivió el pasado jueves donde la banda sinaloense y el mariachi nunca callaron / Redes Sociales

Entre invitados y amigos

El show tuvo que hacer una pausa para que el también compositor recibiera un reconocimiento por su sold out en su primera fecha de la gira ‘Por Siempre’, momento que también aprovechó para tomarse la foto del recuerdo y agradecer todo el cariño que le han dado en estas tres décadas de música.

Pero antes de eso presentó a su primer invitado, José Manuel Zamacona Jr., hijo del fundador de Los Yonic’s, para interpretar los temas de esta legendaria agrupación que marcó un antes y un después en la música romántica en México. “Soy yo”, “Pero te vas a arrepentir” y “El día que me acaricies lloraré” fueron coreados por todos.

Quien también fue recibido a gritos y miradas de admiración fue Luis Ángel “El Flaco”, quien le dio más color al show. Por eso, Preciado lo recibió con unos tragos de tequila para animar aún más el ambiente y eso hizo que ya no abandonara la tarima hasta la última canción.

“Cuando yo quería ser grande”, “Las llaves de mi alma”, “El Rey” y “El Sinaloense” fueron el pretexto perfecto para que ‘El Flaco’ se uniera a la fiesta y, entre trago y trago, los ánimos se encendieran cada vez más. “Ya ando bien pedo”, mencionaba Luis Ángel lleno de alegría.

Más de 10 mil personas acudieron a despedir a Julio Preciado en su gira del adiós / FB: @Juliopreciadooficial

Y la tercera sorpresa de la velada fue el cantante Claudio Alcaraz, quien fuera la voz de La Adictiva. Los dos últimos invitados se quedaron hasta la última canción, pues la fiesta estaba más que puesta.

Un público que estuvo a la altura

Los pasillos del Auditorio Nacional se convirtieron en una pista de baile, ya que el público no dejaba de bailar y cantar al mismo tiempo durante la presentación. Para decir “salud”, la gente entraba y salía del recinto para comprar tragos y refrescar la garganta, pues tres horas de concierto fueron suficientes para terminar afónico y con ganas de seguir bailando.