Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Julio Preciado fue hospitalizado de emergencia en Mazatlán

Mariana Alcántara Contreras 22:49 - 30 marzo 2026
El cantante Julio Preciado permanece internado por un problema pulmonar; médicos lo mantienen bajo vigilancia debido a su historial de salud

El cantante Julio Preciado, reconocido exvocalista de Banda El Recodo, fue hospitalizado de emergencia durante el fin de semana en Mazatlán, Sinaloa, tras presentar complicaciones de salud que encendieron las alertas entre sus seguidores.

De acuerdo con información difundida en el programa Ventaneando, el artista de 59 años permanece bajo atención médica debido a un problema pulmonar. Aunque su evolución ha sido favorable en las últimas horas, su estado continúa siendo vigilado de cerca.

La situación ha generado preocupación debido a los antecedentes médicos del intérprete, especialmente por su condición de paciente trasplantado de riñón.

El cantante se encuentra estable, pero bajo vigilancia médica constante./ RS

¿Cuál es el estado de salud de Julio Preciado?

Según lo reportado, el cantante fue atendido de emergencia tras presentar complicaciones respiratorias, aunque no se han dado a conocer detalles específicos sobre su diagnóstico.

Durante la emisión del programa, la periodista Rosario Murrieta explicó que el equipo médico se mantiene atento a su evolución y destacó la intervención del doctor Julio Ramos, quien viajó desde Guadalajara para supervisar su atención.

“Está mejor, pero por su asunto del trasplante de riñón, preocupa (…) El doctor Julio Ramos está muy al pendiente de que los doctores lo atiendan. Está hospitalizado en Mazatlán, pero según me comentó en la mañana ya está mucho mejor. El médico viajó de Guadalajara a Mazatlán para verlo y estar al pendiente”, señaló.

A pesar de la mejoría, el cantante continúa internado, ya que su condición requiere monitoreo constante.

Un historial médico que aumenta el riesgo

La salud de Julio Preciado ha sido motivo de atención en los últimos años. En 2020, el artista fue sometido a un trasplante de riñón, procedimiento que marcó un punto importante en su vida.

Sin embargo, al tratarse de un paciente trasplantado, su sistema inmunológico se encuentra debilitado, lo que lo hace más vulnerable a infecciones y complicaciones, particularmente de tipo respiratorio.

Además, ha enfrentado otros problemas de salud, como una neuropatía cardíaca diagnosticada durante la pandemia de COVID-19, así como un episodio de neumonía leve en 2025 y antecedentes de trombosis.

En esta ocasión, se informó que el problema de salud habría comenzado con dolores intensos en la espalda que derivaron en una parálisis facial momentánea, lo que finalmente llevó a su hospitalización.

El intérprete ha enfrentado diversos problemas de salud en los últimos años./ RS
10:44 Justicia argentina acusa formalmente a Claudio Tapia por irregularidades en la AFA
10:43 Semana Santa: ¿Qué hacer en CDMX durante vacaciones?
10:38 Albercas GRATIS en CDMX para Semana Santa: Checa dónde están
10:34 Joya del futbol mexicano sufre fractura de tibia, durante Fecha FIFA, y desata comentarios
10:24 Tri infantil llamará a dos 'europeos' de gran futuro: descubre quiénes son
09:54 La FIFA e Infantino se mantienen firmes: Irán jugará el Mundial 2026 en Estados Unidos
09:53 Esteban Macías de comentarista deportivo a diva de la moda
09:52 Revelan identidad de la mujer que se asoleaba en Palacio Nacional
09:14 América, Chivas y Rayados de Monterrey sin estadio para Liguilla del Clausura 2026
09:11 Renata Zarazúa debuta con victoria en el WTA 500 de Charleston con marca histórica incluida
Futbol Nacional ¿Adiós Mundial? Julián Araujo y la verdadera gravedad de su lesión
2
Futbol Presidente de la Federación de Guatemala asegura continuidad de Luis Fernando Tena como DT de la Selección
3
Futbol Javier Aguirre asegura que el duelo ante Bélgica es la última prueba para su convocatoria rumbo al Mundial 2026
4
Futbol Nacional ¡Cifra récord! Hormiga González, el jugador más caro en la Liga MX
5
Empelotados Faitelson y Marc Crosas se enfrascan en pelea por abucheos a la Selección Mexicana
6
Futbol Marta Alemany tras su heroica atajada con Querétaro: "Me quité como cincuenta mochilas de mi espalda"
Te recomendamos
Claudio Tapia en la salida de un tribunal en Argentina | AP
Futbol
31/03/2026
Justicia argentina acusa formalmente a Claudio Tapia por irregularidades en la AFA
Semana Santa: ¿Qué hacer en CDMX durante vacaciones?
31/03/2026
Semana Santa: ¿Qué hacer en CDMX durante vacaciones?
Albercas GRATIS en CDMX para Semana Santa: Checa dónde están
Contra
31/03/2026
Albercas GRATIS en CDMX para Semana Santa: Checa dónde están
Joya del futbol mexicano sufre fractura de tibia, durante Fecha FIFA, y desata comentarios
Futbol
31/03/2026
Joya del futbol mexicano sufre fractura de tibia, durante Fecha FIFA, y desata comentarios
Jugadores de la Selección Mexicana Sub-17 | IMAGO 7
Futbol
31/03/2026
Tri infantil llamará a dos 'europeos' de gran futuro: descubre quiénes son
Gianni Infantino se coloca una gorra de Estados Unidos durante una reunión de la Junta por la Paz | AP
Futbol
31/03/2026
La FIFA e Infantino se mantienen firmes: Irán jugará el Mundial 2026 en Estados Unidos