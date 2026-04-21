Helinho denuncia racismo luego del América vs Toluca

Las Águilas del América se quedaron con una victoria valiosa sobre el Toluca; sin embargo, el resultado pasó a segundo plano y lo que terminó por llevarse los reflectores fueron los sucesos de violencia y ahora los actos racistas que ha denunciado Helinho.

¿Qué expresa Helinho?

El futbolista brasileño ha lanzado un contundente video sobre los comentarios realizados en el que expone la situación y hace un llamado de que este tema no pase desapercibido en el futbol mexicano con el título: "¡EL RACISMO ES UN CRIMEN!".

“El respeto no es una opción, es lo mínimo indispensable. ¡EL RACISMO ES UN CRIMEN! Esto sigue ocurriendo. Todos los días. No son frases hechas, son comentarios reales publicados esta semana en mis redes sociales”, en la que expone una serie de comentarios racistas.

Helinho, expulsado ante América | MEXSPORT

Helinho fue contundente al resaltar que no son simples comentarios y que van más allá de herir: “Palabras que intentan menospreciar, herir y deshumanizar. Incluso en la élite. Los atletas siguen siendo víctimas del racismo dentro y fuera de la cancha

Helinho, jugador del Toluca | IMAGO7

El brasileño lanza el llamado: “El talento, el esfuerzo y la fama no siempre bastan para detener el odio. Pero estos no son “solo comentarios” el racismo no es una opinión, es violencia. Cada palabra tiene peso, refuerza estigmas y alimenta un problema que se transmite de generación en generación.”

“Y el silencio también forma parte de ello, cuando lo vemos y lo ignoramos, el racismo persiste. Crece con la omisión, se fortalece con la normalización. Por lo tanto no se tarta solo de quienes lo sufren, se trata de todos nosotros. Denúncialo. Toma una postura, no lo normalices”, termina catapultando.

Jugadores de Toluca celebran con Helinho ante FC Juárez en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

Helinho en el Estadio Banorte

Tras lo sucedido en la cancha se viralizó un video en redes sociales muestra el momento en el que el atacante brasileño se encaró con jugadores y cuerpo técnico del América, aunque también con un aficionado del equipo azulcrema cuando se estaba dirigiendo a los vestuarios por la Premium Tunnel Club, una de las nuevas amenidades del Estadio Azteca -ahora Banorte-. Fue ahí en donde varios aficionados le gritaron insultos racistas al jugador de los escarlatas; acción que fue respondida con un golpe al panel transparente y un ademán con el dedo medio.