Mazatlán alista su “Last Dance” con show de drones en el juego ante Toluca

Mazatlán tendrá su última aparición en el Estadio El Encanto la noche de este miércoles 22 de abril, cuando se mida ante Toluca en un encuentro denominado “The Last Dance” (El Último Baile), como parte de la Jornada 16 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. El partido marcará el adiós del equipo sinaloense como local en el máximo circuito del futbol mexicano.

El evento contará con un espectáculo especial de medio tiempo, que incluirá un show de drones y luces LED, con el objetivo de que la afición pueda despedirse del equipo en su estadio. Este duelo ante los Diablos Rojos, actuales bicampeones del futbol mexicano, será el último compromiso de Mazatlán en casa antes de cerrar su participación en el torneo como visitante.

Mazatlán escudo | IMAGO7

Un adiós sin claridad sobre el futuro

Mazatlán se despide de la Liga MX sin que exista información oficial sobre su futuro inmediato. El destino del club aún no está definido, ya que podría integrarse a la Liga de Expansión o incluso no formar parte de ninguna competencia en el siguiente torneo.

A lo largo de casi 12 torneos en el máximo circuito, el equipo no logró clasificar a la liguilla y se mantuvo en la parte baja de la tabla general. Sin embargo, pese a los resultados deportivos, el club logró generar una conexión con la afición local durante su estancia en el puerto.

Tras casi seis años desde su presentación, Mazatlán pone fin a su etapa en la Liga MX. Posteriormente, el equipo disputará su último encuentro del torneo este fin de semana, cuando visite el Estadio Universitario para enfrentar a Tigres.

Escudo de Mazatlán a detalle | IMAGO7

Mensajes y referencias en redes sociales

El encuentro ante Toluca ha sido presentado por el propio club como “The Last Dance”, en referencia a su última aparición como local. En este contexto, el conjunto escarlata compartió un mensaje en redes sociales dirigido a Mazatlán: “Ha sido un privilegio compartir este viaje, Mazatlán”, acompañado de una imagen en la que aparecen Alexis Vega, Antonio Briseño y Bruno Méndez caracterizados como violinistas del Titanic.

Por su parte, Mazatlán también se sumó a esta temática y publicó una imagen previa al partido ante los Diablos Rojos con la frase: “Caballeros, fue un honor tocar con ustedes”, en alusión tanto a la publicación de Toluca como a la escena emblemática de la película Titanic.

Caballeros, fue un honor tocar con ustedes 🎻 pic.twitter.com/Kc3REFL49B — Mazatlán F.C. ⚓️ (@MazatlanFC) April 22, 2026

De esta forma, el duelo entre Mazatlán y Toluca no solo representa un partido más del Clausura 2026, sino un momento simbólico para el club sinaloense, que vivirá su última noche como local en la Liga MX.