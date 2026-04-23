Dennis te Kloese a Rayados: ¿El fin del "sueño europeo" para las joyas de la Liga MX?

Monterrey se prepara para dar el golpe más mediático en los escritorios del fútbol mexicano. Con la inminente llegada de Dennis te Kloese a la dirección deportiva del club para la próxima temporada, la Sultana del Norte está de fiesta; sin embargo, para el resto de la Liga MX, la noticia llega con un sabor amargo.

Dennis te Kloese fue directivo de Selección Mexicana | MexSport

La mudanza del directivo neerlandés desde Róterdam hasta la Sultana del Norte no solo significa un salto de calidad para la estructura de Rayados, sino el cierre de una "aduana" estratégica que facilitaba la exportación de talento mexicano hacia la Eredivisie.

EL PUENTE AL VIEJO CONTINENTE

Durante su gestión en el Feyenoord, Te Kloese se convirtió en el principal aliado del futbolista azteca en Europa. Su profundo conocimiento del mercado nacional, forjado tras años en Chivas, Tigres y la Selección Nacional, fue el factor determinante para consolidar el éxito de Santiago Giménez en el Viejo Continente.

Tras el impacto del "Bebote", el directivo confesó abiertamente que el club de los Países Bajos mantenía un seguimiento cercano sobre varios prospectos de la Liga MX. Con su salida del equipo neerlandés programada para el verano, esa línea directa de comunicación y confianza entre México y los Países Bajos queda en el limbo.

Dennis Te Kloese camina en el CAR | MEXSPORT

"Nosotros seguimos a varios jugadores, la verdad, obviamente por interés mío y más por la buena actuación ahorita de Santiago (Giménez), para seguir viendo", declaró Kloese en 2023.

¿AFECTA A LA HORMIGA GONZÁLEZ?

Uno de los nombres que más ruido ha generado en las últimas semanas es el de Armando González. Diversos rumores señalaban que el joven delantero de las Chivas, apodado la "Hormiga", había despertado interés en el Feyenoord precisamente bajo el ojo clínico de Te Kloese.

Con el neerlandés asumiendo funciones en Monterrey, el camino de González hacia el Feyenoord se complica sustancialmente. En primer lugar, se pierde el enlace directo, pues Te Kloese era quien validaba el potencial del jugador mexicano ante el consejo directivo en Róterdam. Además, las prioridades cambian radicalmente, ya que ahora el interés de Dennis estará centrado en fortalecer la plantilla regia y no en exportar talento de otros clubes. Finalmente, se genera una competencia interna, pues en lugar de buscarle equipo en Europa, el directivo ahora podría intentar fichar a esas mismas joyas para el proyecto de Rayados.

Armando 'Hormiga' González | MEXSPORT

Si bien la Eredivisie ha sido históricamente el puerto de entrada ideal para el mexicano en Europa, la salida de Te Kloese obliga a los representantes y clubes a buscar nuevos horizontes. Para fortuna de la "Hormiga" González, su rendimiento ha atraído miradas en otros mercados, pero es innegable que la vía más segura y probada hacia el éxito en los Países Bajos se mudará muy pronto a las oficinas de Monterrey.