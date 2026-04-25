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Futbol

Helinho sufre ataques racistas el día de su cumpleaños; aficionados de América los señalados

Helinho, jugador de Toluca | Imago7
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 12:30 - 25 abril 2026
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Los Diablos se vieron obligados a limitar los comentarios en sus redes sociales para intentar proteger a su futbolista

Toluca se vio obligado a restringir las interacciones en sus cuentas oficiales este sábado, tras publicar una felicitación de cumpleaños para su extremo brasileño, Helinho. Lo que debió ser un festejo institucional se transformó rápidamente en un foco de agresiones verbales y contenido racista.

Helinho, expulsado ante América | MEXSPORT
Helinho, expulsado ante América | MEXSPORT

HELINHO SIGUE SUFRIENDO DE RACISMO

Diversos usuarios en plataformas como X (anteriormente Twitter) respondieron a la publicación con imágenes de simios, emojis de bananas y comentarios despectivos dirigidos a la integridad del futbolista. Gran parte de los perfiles involucrados en el acoso se identificaron como seguidores del Club América, intensificando la rivalidad deportiva con tintes discriminatorios.

Ante la imposibilidad de contener el flujo de mensajes de odio, el equipo mexiquense optó por desactivar la sección de comentarios, una medida drástica para proteger la imagen del jugador y evitar la propagación de discursos violentos en sus canales oficiales.

TODO COMENZÓ EN EL ESTADIO BANORTE

Este incidente no es un hecho aislado, sino la continuación de una semana de agresiones hacia el brasileño. El pasado fin de semana, durante el encuentro entre América y Toluca celebrado en el Estadio Banorte, Helinho fue blanco de gritos racistas y sonidos que imitaban a primates en repetidas ocasiones.

A pesar de que los protocolos de la Liga MX buscan erradicar estas conductas, los reportes en el estadio indicaron que los insultos persistieron inclusive en los túneles que conducen a los vestidores

Helinho, jugador del Toluca | IMAGO7

Luego de lo sucedido en el Coloso de Santa Úrsula, la propia Federación Mexicana de Futbol informó que la Comisión de Genero y Diversidad abrió una investigación para esclarecer los hechos y apoyar al jugador de Toluca. Sin embargo, esto no ha detenido a los pseudoaficionados a seguir realizando insultos racistas en contra de Helinho.

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