Helinho sufre ataques racistas el día de su cumpleaños; aficionados de América los señalados

Toluca se vio obligado a restringir las interacciones en sus cuentas oficiales este sábado, tras publicar una felicitación de cumpleaños para su extremo brasileño, Helinho. Lo que debió ser un festejo institucional se transformó rápidamente en un foco de agresiones verbales y contenido racista.

Helinho, expulsado ante América | MEXSPORT

HELINHO SIGUE SUFRIENDO DE RACISMO

Diversos usuarios en plataformas como X (anteriormente Twitter) respondieron a la publicación con imágenes de simios, emojis de bananas y comentarios despectivos dirigidos a la integridad del futbolista. Gran parte de los perfiles involucrados en el acoso se identificaron como seguidores del Club América, intensificando la rivalidad deportiva con tintes discriminatorios.

Ante la imposibilidad de contener el flujo de mensajes de odio, el equipo mexiquense optó por desactivar la sección de comentarios, una medida drástica para proteger la imagen del jugador y evitar la propagación de discursos violentos en sus canales oficiales.

¡Desde 🇧🇷 para todos los Diablos!



¡Feliz cumpleaños, Helinho! Que sean más defendiendo nuestra camiseta 😈 pic.twitter.com/rMI1ea5yVp — Toluca FC (@TolucaFC) April 25, 2026

TODO COMENZÓ EN EL ESTADIO BANORTE

Este incidente no es un hecho aislado, sino la continuación de una semana de agresiones hacia el brasileño. El pasado fin de semana, durante el encuentro entre América y Toluca celebrado en el Estadio Banorte, Helinho fue blanco de gritos racistas y sonidos que imitaban a primates en repetidas ocasiones.

A pesar de que los protocolos de la Liga MX buscan erradicar estas conductas, los reportes en el estadio indicaron que los insultos persistieron inclusive en los túneles que conducen a los vestidores

Helinho, jugador del Toluca | IMAGO7