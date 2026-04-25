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Contra

Jony Beltrán se baja de la FMS Final Internacional: ¿cuál fue el motivo?

Ciudad Juárez se queda sin uno de sus favoritos: Jony Beltrán queda fuera del evento. / @urbanroosters
Jorge Reyes
Jorge Reyes 13:25 - 25 abril 2026
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El actual campeón nacional de la liga sorprendió al anunciar que no podrá estar en las competiciones

Este sábado se llevará a cabo FMS Final Internacional, donde los mejores exponentes del freestyle se reunirán en Ciudad Juárez para levantar la copa más codiciada.

Durante las clasificatorias de FMS Caribe nos sorprendió que al final se anunciara que los dos finalistas estarían en el evento principal y no solo el ganador.

Este sábado se llevará a cabo FMS Final Internacional. / ESPECIAL

Jony Beltrán queda fuera

Esta decisión sorprendió ya que solamente había un lugar, pero más tarde nos enteramos que era porque Jony Beltrán ya no estaría.

Durante los días previos no se le vio presente en las actividades que se realizaron en Ciudad Juárez. Incluso no acudió a la gala de los FMS Awards, donde se llevó tres reconocimientos y en su lugar los recibió su amigo Tess La.

Jony Beltrán queda fuera de la FMS. / @jonybeltran_

Jony Beltrán está enfermo

Más tarde, en sus redes sociales Jony Beltrán subió un video explicando el por qué su participación en FMS Final Internacional quedaba cancelada.

Aunque en algunos canales se hablaba de que había fallecido, todo era broma, por eso el freestylero expuso la situación que estaba pasando.

“Hace aproximadamente una semana, mientras estaba dormido se me cerró la garganta y esto fue bastante desesperante para mí porque vivo solo, tomé un Uber y fui a emergencias”, indicó.

Pero continuó: “Lo que hice fue ir a emergencias, me atendieron y pues estoy bien. Estoy en tratamiento, lo único es que no me siento en condiciones óptimas para competir.

Aunque circuló el rumor de su fallecimiento, el propio Jony Beltrán aclaró que está bien. / @jonybeltran_

Está fuera de peligro

Jony estaría jugando como favorito al estar en su natal Chihuahua, pero no quiso arriesgarse al salir de viaje; además, desmintió rumores y está fuera de peligro.

“Así que nada… para la gente también quiero decirles que no se preocupen, literalmente el doctor me acaba de decir el día de ayer que esto no es algo grave, simplemente algo incómodo y que se va a pasar, así que nada”, finalizó.

La Final Internacional de FMS 2026 reunirá a los mejores freestylers del mundo en Ciudad Juárez. / ESPECIAL
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