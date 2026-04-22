FMS ha elevado el nivel del freestyle: Asier Fernández destaca su impacto global

La Freestyle Master Series (FMS) atraviesa uno de los momentos más importantes de su historia, no solo por el crecimiento en audiencia, sino por la evolución del freestyle como disciplina profesional. En entrevista para RÉCORD, Asier Fernández, CEO de la liga, aseguró que el trabajo realizado ha logrado transformar por completo el panorama competitivo, elevando el nivel de las batallas y consolidando una industria alrededor del freestyle.

Además, destacó que el impulso de exponentes femeninas como Azuky y Marithea ha sido clave para el crecimiento del público, alcanzando cifras cercanas al 40%, algo que hace unos años parecía impensable dentro de una escena dominada por hombres.

La FMS llegó a transformar el nivel de competencia del Freestyle en España y Latinoamérica / Especial

Un evento histórico en México

La Final Internacional del próximo 25 de abril en Ciudad Juárez no será un evento cualquiera. Para la organización, representa el mayor reto y logro hasta ahora, tanto por la convocatoria como por la magnitud de la producción.

“Estoy nervioso, te diría. Creo que, bueno, y no creo, es el evento más grande que hemos hecho en nuestra historia en cuanto a foros se refiere. El año pasado creo que estuvimos con 27.000 personas o 30.000 personas en El Salvador. Ya tenemos un sold out de 35.000 en Ciudad Juárez. Y con muchas ansias y con una gran lista de participantes. Entonces, pues bueno, con ganas de que suceda y que vaya todo bien”.

El lleno total confirma el auge del freestyle en México, un país que se ha consolidado como uno de los mercados más importantes para este tipo de competencias.La complejidad detrás del espectáculo

En este evento han salido los mejores exponentes del ramo para hacer batallas únicas / Especial

La complejidad detrás del espectáculo

Organizar un evento de esta magnitud no es tarea sencilla. Fernández explicó que el proceso implica semanas de trabajo intenso y una logística comparable con grandes producciones internacionales.

“Siempre un evento de esta magnitud tiene muchísima complejidad. El otro día lo hablaba con algunos compañeros, creo que empezamos a montar desde el martes. Ya solo en vallado, que hay que poner, parece la obra de las pirámides. Entonces, en cuanto a lo que es la magnitud, siempre tiene esa complejidad”.

Asier Fernández ha consolidando una industria alrededor del freestyle / Especial

La profesionalización del freestyle

Uno de los puntos más importantes en la evolución de la FMS ha sido la transformación del freestyle de un hobby a una industria consolidada, permitiendo que los artistas puedan dedicarse de lleno a su carrera.

“Creo que sí (hemos elevado el nivel), porque hemos tenido una visión de tratar de profesionalizar o generar una industria alrededor de lo que era una disciplina, que era un hobby. Entonces creo que el impacto mayor que hemos tenido es en eso, en cambiar la visión y que pueda ser un fin en sí mismo”.

Este cambio ha elevado el nivel competitivo, generando freestylers más preparados tanto mental como físicamente, capaces de ofrecer espectáculos de alto nivel.

“Hay freestylers excepcionales y hay freestylers que son auténticos artistas y que viven por y para el show. Y al final eso se nota”.

Azuky y Marithea ha sido clave para el crecimiento del público dentro de la FMS / Especial

Aczino, el referente del freestyle

Al ser cuestionado sobre el mejor freestyler de la actualidad, Asier Fernández no dudó en señalar a uno de los máximos exponentes del movimiento.

“Es que hay mucha gente muy buena, pero si tendría que mojarme al día de hoy, creo, como te digo, más allá de que hay un abanico de preferidos que tengo, me mojaría por Aczino”.

El CEO destacó que su grandeza no solo radica en sus habilidades, sino en su visión del negocio y la evolución del freestyle.

“Creo que ha sido el primero en entender el juego y hacia dónde va la disciplina… creo que fue el primero en generar lo cualitativo y el aura que tiene a la hora de entrar en un evento”.

Aczino es considerado uno de los mejores que entienden el juego, según Asier Fernández / Especial

El boom femenino en la FMS

Uno de los cambios más importantes en los últimos años ha sido el crecimiento del público femenino y la participación de mujeres en la escena.

“Nosotros veníamos históricamente creciendo más o menos un 5% cada dos, tres años de público femenino… a día de hoy los asistentes a los propios eventos de la Liga Mexicana casi estamos teniendo un 40%, 35% en algunas fechas de público femenino”.

El impacto de figuras como Azuky y Marithea ha sido determinante para abrir nuevas puertas y atraer a más mujeres tanto como espectadoras como competidoras.

La Final Internacional del próximo 25 de abril en Ciudad Juárez / Especial

El futuro del freestyle

Aunque la FMS ha explorado formatos como las batallas escritas, el enfoque actual se mantiene firme en consolidar el freestyle como industria global.

“A ver, nosotros hemos hecho iniciativas en el pasado de batallas escritas… pero nosotros estamos centrados en el freestyle, en generar una industria primero en el freestyle”.