AC Milan vs Juventus: ¿Cuándo y dónde ver el partido de Jornada 34 de la Serie A?

La Serie A está por finalizar. Aunque el Inter de Milán se ha escapado en la pelea por el título, aún hay equipos que están en busca de cumplir sus objetivos. Este fin de semana, AC Milan y Juventus se verán las caras en San Siro, en duelo correspondiente a la Jornada 34 de la temporada 2025/26. Dicho duelo, además de ser con dos de los equipos que están en la cima, será clave para las aspiraciones de ambos en su intención para clasificar a la UEFA Champions League de la próxima campaña.

¿Cómo llegan AC Milan y Juventus al partido de Jornada 34?

Con cinco partidos por disputar en la actual temporada de la Serie A, AC Milan está a 12 puntos del líder, Inter. Por otro lado, la Juve, con 63 unidades, está a 15 de distancia. Por lo tanto, matemáticamente ambos clubes están fuera de la pelea por el Scudetto. Sin embargo, su disputa es por los últimos dos lugares que el Calcio tiene disponibles para la UEFA Champions League de la siguiente temporada, pues los primeros cuatro lugares de la Tabla General se clasifican a la competencia europea más importante a nivel de clubes.

AC Milan está en 3er lugar | AP

Por un lado, AC Milan se encuentra en la tercera posición de la Serie A con 66 unidades, producto de 19 partidos ganados, nueve empates y cinco derrotas, con 48 goles a favor y 27 en contra, consolidándose como la mejor defensiva del Scudetto. Sin embargo, con una derrota este fin de semana, el equipo dirigido por Massimiliano Allegri podría caer una posición y comprometería su pase a la próxima Champions League.

Es la misma Juventus el equipo que podría arrebatarle el tercer lugar a los rossoneros. Actualmente, la Juve marcha en la cuarta posición del Scudetto con 63 unidades luego de 18 victorias, nueve empates y seis descalabros con 57 goles a favor y 29 recibidos. Y aunque este domingo los comandados por Luciano Spaletti tienen la posibilidad se subir lugares, con una derrota, la Roma que tiene 61 puntos y es su más cercano perseguidor, estaría acercándosele a tan solo dos unidades en esa pelea por el último boleto a la Copa de Europa.

Juventus está en 4to lugar | AP

¿Cómo han quedado AC Milan y Juventus en sus últimos cinco partidos?

En los últimos cinco partidos entre ambos, el balance no podría ser más parejo. En el balance general, hay una victoria para cada equipo, pues Juventus se impuso 2-0 en enero de 2025, mientras que Milan lo hizo en la Final de la Supercoppa de 2025 tras ganar 2-1. Sin embargo, los otros tres encuentros han finalizado con empates y todos han sido con una pizarra de 0-0. Es decir, en el último quinteto de juegos entre estas dos escuadras, apenas se promedia un tanto por partido.

¿Santiago Giménez tendrá actividad ante Juventus?

Aunque Santiago Giménez estará en la convocatoria de Massimiliano Allegri, es poco probable que sea titular ante la Juventus, más si se toma en cuenta cuando fue la última vez que estuvo en un once inicial. Debido a su lesión en el tobillo y la situación en la temporada, la última ocasión en que el delantero de la Selección Mexicana fue titular con el AC Milan fue el 28 de octubre de 2025 ante Atalanta. Asimismo, su último gol con el cuadro italiano fue en septiembre del año pasado en la Copa Italia.

Santiago Giménez en partido con AC Milan| AFP

¿Cuándo y dónde ver el AC Milan vs Juventus de Jornada 34 de la Serie A 2025-26?

El duelo entre AC Milán y Juventus, el cual se disputará en San Siro, está programado para iniciar a las 12.45 horas del centro de México. La transmisión de este encuentro será a través de ESPN 2, además de que también se podrá sintonizar en la plataforma de streaming Disney+.