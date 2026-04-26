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Empelotados

Álvaro Morales y un perdón de rodillas; la promesa del brujo

El volante americanista volvió a los entrenamientos de las Águilas, tras su lesión de ligamentos.
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 18:10 - 25 abril 2026
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El miembro de ESPN asegura no tener problema en pedirle disculpas al técnico brasileño si logra hacer la proeza de ser campeón en el Clausura 2026

América no ha tenido el mejor torneo en este Clausura 2026, por algunas semanas han estado incluso muy cerca de quedarse fuera de la Liguilla del futbol mexicano, algo que ha causado mucha molestia en sus aficionados, pues en algún momento, bajo las ordenes de André Jardine habían sido tricampeones.

Uno de los aficionados a las Águilas más famosos en la actualidad, Álvaro Morales, es uno de los que había mostrado de manera contundente su molestia, mencionando que el técnico brasileño tendría ya que irse a descansar, pues ya no le ve cualidades suficientes como para seguir al mando del cuadro azulcrema, pero esa opinión ha cambiado un poco.

Álvaro Morales gritando con euforia a sus jugadores en el campo | X: @kingsleague_mex

El 'Brujo' se arrodillaría

América, a pesar de haber estado muy mal en el torneo por momentos, ha comenzado a tener un buen cierre, el cual ha sorprendido a sus fanáticos y a los analistas de programas de televisión como a los compañeros de Morales en Futbol Picante, quienes se han burlado de las palabras previas del narrador.

En una edición reciente del programa, Dionisio Estrada presionó a Morales para aceptar que ha sido muy duro con sus declaracionesa en contra de André Jardine a lo largo de las últimas semanas, por lo que le recordó lo que dijo en otro programa de la cadena ESPN tan solo unas horas antes.

Después de eso, Álvaro confirmó la información: "Sí, lo dije, si América es campeón con André Jardine le pido perdón, y de rodillas", causando las burlas de sus compañeros, pero ha quedado claro que en caso de que América consiga la 17, el 'Brujo' tendrá que pedir perdón públicamente.

No es la primera vez que promete algo

Este tipo de declaraciones no son nuevas en Morales, quien suele involucrar apuestas personales en sus análisis futbolísticos. Prueba de ello fue lo ocurrido recientemente tras la eliminación del Real Madrid ante el Arsenal en la Champions League, donde el periodista tuvo que cumplir su palabra y raparse en vivo. El momento, protagonizado junto a Dionisio Estrada, se volvió viral y evidenció que el analista no rehúye a pagar sus promesas, por más llamativas que sean.

Ahora, con el América mostrando una mejor cara en el cierre del torneo, la atención no solo está en el desempeño del equipo, sino también en si Morales terminará cumpliendo una nueva promesa frente a las cámaras. La posibilidad de ver al ‘Brujo’ arrodillado pidiendo disculpas añade un ingrediente extra al desenlace del Clausura 2026, donde el club azulcrema busca reivindicarse y sus críticos, como Morales, podrían tener que cambiar definitivamente su narrativa.

Álvaro Morales en ESPN l AlvaritoMorales
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