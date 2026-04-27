'Es una experiencia que no se olvida': Arizona y San Diego se rinden ante México

MLB esta de regreso en México y la ciudad no pudo mas que 'caerse' ante los equipos de la Liga Nacional que visitaron la ciudad, situación que no pasó desparecida por los jugadores y miembros de ambos equipos.

Arizona Diamondbacks | AP

México mágico

Durante el MLB México City Game 2026, la afición mexicana volvió a gritar fuerte en el Estadio Alfredo Harp Helú, dejando sin palabras a los managers y jugadores de Arizona y San Diego, además de algunos jugadores que no dudaron en elogiar el ambiente del público local.

Tras la victoria del equipo de los D-backs ante los frailes, el manager de la novena de Arizona aseguró que aunque el ruido se sintió más para San Diego, también la gente del combinado morado y azul se hizo sentir.

Arizona Diamondbacks | AP

Si bueno, fue un ruido fuerte, creo que al final pudimos darle la vuelta en la segunda parte del juego y también se escuchó la gente de Arizona", declaró Torey Lovullo.

Por su parte, el MVP de la noche tras conectar un grand slam, Tim Tawa, reconoció el juego de México como una experiencia 'única' la cual solo se vive una o dos veces en la carrera de un jugador, por lo que tiene un valor importante.

Nunca había jugado aquí, es una experiencia poder estar aquí, estoy muy agradecido de poder ser parte de esto, es una experiencia que te brinda en tu carrera, poder ser parte de esto", declaró Tawa.

Tim Tawa, pelotero de Arizona | AP

¿México Game 2027?

Tras el éxito rotundo del duelo entre Arizona Diamondbacks y San Diego Padres, la MLB reafirmó su 'mancuerna' con el territorio mexicano, demostrando una vez más que es uno de los países con más cultura del juego de pelota, además de ser uno con más presencia de los Padres después de San Diego, siendo bautizada por Craig Stammen como el 'Petco sur'.