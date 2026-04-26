¡Se terminó el show! Arizona derrota a San Francisco con grand slam de Tim Tawa

La MLB regresó para quedarse. En un magnífico fin de semana protagonizado por Arizona Diamondbacks y los Padres de San Diego, la CDMX fue testigo de un duelo directo en la Zona Oeste, el cual terminó en un empate de un juego por bando.

Despedida agridulce

En la jornada de Grandes Ligas del domingo, los D-backs se impusieron ante unos Padres que ni con la grada a su favor pudieron reaccionar, aunado a una magnífica actuación de los peloteros de Arizona.

Manny Machado abrió las acciones con un imparable que se coló hasta el bullpen de Arizona, mismo que hacía creer a la grada en una nueva victoria.

Arizona Diamondbacks | AP

San Diego dominó desde la primera hasta la tercera entrada, donde entraron un par de carreras más, impulsadas por el dominicano Miguel Andújar. Aun en la quinta entrada, Padres parecía que se llevaría la victoria gracias a otro jonrón de Machado; desafortunadamente, fue después cuando comenzó la caída.

José Fernández mandó hasta la grada una bola que impulsó la remontada de Arizona, pues una vez más, en la fatídica séptima entrada, el juego dio un giro inesperado, ya que los D-backs lograron hasta seis carreras, empezando con un grand slam de Tim Tawa.

San Diego Padres | AP

Finalmente, Ketel Marte e Ildemaro Vargas terminaron con los sueños de la afición mexicana, que quería una segunda victoria de Padres, dejando un marcador favorable de 12 carreras contra siete en favor de las Serpientes de Arizona.

¿MLB México 2027?

Una vez más, el evento de Grandes Ligas en tierras nacionales terminó siendo un éxito rotundo. Afición y juego dieron mucho de qué hablar en el regreso de la MLB a México, perfilando una relación que podría extenderse más, pues el Estadio Alfredo Harp Helú volvió a gritar fuerte: "aquí estamos".