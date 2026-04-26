Estas celebridades se dieron cita al México City Series

El segundo día del México City Series en el Alfredo Harp Helú en donde los Padres de San Diego y los Arizona Diamondbacks fueron los protagonistas sobre el diamante; sin embargo, personalidades también se llevaron los reflectores.

Sergio Dipp y compañía l CAPTURA

¿Quiénes se dieron cita?

Durante el evento de la ‘bola caliente’ se pudieron aceptar a famosos entre ellos; Jesús ‘Canelo’ Angulo quien se encuentra al filo de la butaca presenciando el juego; así como Sergio Dipp que también fue parte de la transmisión para ESPN.

Asimismo otro de los protagonistas fueron los de la Banda Matisse, integrantes de esta banda mexicana de pop formada en 2014 se llevaron los reflectores en unas tribunas que se encontraban colmadas de aficionados.

Lourdes Gurriel con jersey del América l AP

Por otro lado, el jardinero izquierdo de los Arizona D-backs, Lourdes Gurriel Jr., apareció vistiendo la camiseta del América, uno de los equipos más populares del país. La escena no tardó en viralizarse, mezclando dos pasiones deportivas en un mismo escenario.

Durante una entrevista con ESPN, el pelotero cubano no dudó en expresar su agradecimiento hacia la institución azulcrema por el detalle. “Primero agradecerle mucho al club que me enviaron esta camisa, sé lo que representa”, declaró, mostrando respeto por la historia y la grandeza del equipo mexicano.

Cabe mencionar, que el México City Series ha servido como plataforma para acercar a las estrellas del beisbol con el público mexicano, generando momentos únicos fuera del terreno de juego. Este tipo de gestos fortalecen el vínculo entre ligas y aficionados de distintas disciplinas.

San Diego Padres | AP

Así fue el primer jonrón en el México City Game

Durante la parte baja de la segunda entrada, el jardinero central recibió una recta de Germán Márquez, la cual no perdonó y mandó la bola hasta el bullpen de Arizona, alcanzando una distancia de más de 120 metros, generando dos carreras para las Serpientes de Arizona.

El mexicano recorrió las bases acompañado de los aplausos del respetable, que estalló en júbilo ante el imparable de su nuevo ídolo dentro del diamante, Thomas, para comenzar el show de las Grandes Ligas en México.