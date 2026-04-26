Como en casa: Padres saltan al juego ante Arizona con playera conmemorativa de México

Que no se diga que el equipo de los Padres de San Diego no es local en México, pues tal y como se esperaba, la novena saltó al campo del Alfredo Harp Helú con su playera conmemorativa en honor a la cultura mexicana.

Padres de San Diego l X:Padres

Cultura y tradición

Desde su presentación en redes sociales semanas atrás, el jersey conmemorativo de los Padres resultó ser un éxito dentro y fuera del campo.

La novena de los frailes llegó a su segundo juego en México ante Arizona Diamondbacks con los colores morado, azul y naranja, haciendo homenaje a la cultura mexicana, especialmente a la fecha del Día de Muertos.

Ramón Laureano, pelotero de los Padres de San Diego | AP

Pese a que se esperaba el uso del uniforme en el primer juego, el equipo comandado por Craig Stammen decidió desfilar con su tradicional marrón y oro, tal y como lo hacía la grada que arropó al equipo en el fin de semana.

Los Padres, que venían de ganar en el primer juego de la CDMX, no solo destacaron por su actuación en el juego, sino que también brillaron en la grada, teniendo en la afición local a un público que los hacía sentir como en casa.

Arizona D-backs I AP

¿Cómo fue el duelo de San Diego y Arizona?

Tal y como se esperaba, la altura de la CDMX influyó en el espectáculo del último fin de semana del mes de abril, pues tanto Padres como D-backs regalaron una amplia marca de carreras, además de múltiples jonrones que hicieron a la gente levantarse de sus asientos.