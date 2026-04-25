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Beisbol

¡Imparable! Alek Thomas marca el primer jonrón del Mexico City Game

Alek Thomas, pelotero de Arizona | AP
Aldo Martínez
Aldo Martínez 17:16 - 25 abril 2026
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El mexicano conectó su segundo de la temporada y comenzó la victoria de Arizona

Comenzó el show de Grandes Ligas en México, siendo su protagonista ni más ni menos que Alek Thomas, representante tricolor durante el Clásico Mundial de Béisbol.

¿Cómo fue el batazo de Thomas?

Durante la parte baja de la segunda entrada, el jardinero central recibió una recta de Germán Márquez, la cual no perdonó y mandó la bola hasta el bullpen de Arizona, alcanzando una distancia de más de 120 metros, generando dos carreras para las Serpientes de Arizona.

El mexicano recorrió las bases acompañado de los aplausos del respetable, que estalló en júbilo ante el imparable de su nuevo ídolo dentro del diamante, Thomas.

San Diego Padres | AP

¿Quién es Alek Thomas?

Nacido en Chicago, Illinois, Thomas se desempeña en la zona del jardín central desde 2022, año en que hizo su primera aparición con el equipo de los D-backs.

La actuación de Alek Thomas vuelve a poner sobre la mesa la creciente presencia de peloteros mexicanos en las Grandes Ligas, donde cada vez son más los nombres que logran consolidarse y tener impacto inmediato en sus organizaciones. Su desempeño en territorio nacional,  reforzando el vínculo entre la afición y los jugadores con raíces mexicanas.

Arizona Diamondbacks | AP

Además de Thomas, otros peloteros mexicanos han comenzado a ganar protagonismo en la MLB, ya sea como titulares o piezas clave desde el bullpen, lo que refleja el desarrollo constante del talento nacional y su capacidad para competir al más alto nivel del béisbol.

Eventos como el Mexico City Game también sirven como  presentación para que la afición local siga de cerca a esta generación de nuevos jugadores.

Mexico City Game 2026 | AP
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