De WWE a MLB: Rey Mysterio lanza la primera bola en el Mexico City Game

México y nada más. Tras una espera de poco más de un año, la MLB está de regreso en CDMX. Desde el Estadio Alfredo Harp Helú, Arizona Diamondbacks y los Padres de San Diego protagonizaron un auténtico show lleno de estrellas.

El Estadio Alfredo Harp Helú durante un partido | IMAGO7

Puro mexicano

Desde San Diego, California, el multicampeón de WWE, Rey Mysterio, apareció en el juego de MLB México, donde fue el encargado de lanzar la primera bola del juego.

Desde su presentación, el público mexicano se entregó por completo al enmascarado, quien es un símbolo de la unión entre las raíces mexicanas y estadounidenses dentro del deporte.

Rey Mysterio fue el regreso de 2018 | wwe.com

Rey no estuvo solo, pues la estrella en ascenso, Rey Fénix, también fue parte del show de MLB, ya que él fue el encargado de presentar el line up de las dos novenas que visitan territorio nacional.

¿Regreso sin caducidad?

El evento de béisbol más importante del año en México parece regresar para quedarse, pues desde su venta hasta la asistencia del público, la MLB demostró ser uno de los favoritos, atrayendo gente de toda la República Mexicana.

En cuanto a las visitas, esta no es la primera vez que los Padres de San Diego visitan la CDMX, pues esta es la cuarta ocasión en que juegan en el diamante tricolor.

Padres es el equipo favorito de Mysterio | X: @Padres