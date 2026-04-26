¿Donald Trump sufre un nuevo atentado? El presidente de Estados Unidos, evacuado de cena en la Casa Blanca

El presidente Donald Trump y otros altos dirigentes estadounidenses fueron evacuados el sábado por la noche de la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca tras una amenaza no especificada. De momento no parece haber heridos y un funcionario policial afirmó que una persona abrió fuego.

Agentes del servicio secreto responden durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca | AP

El Servicio Secreto y otras autoridades irrumpieron en el salón de banquetes del Washington Hilton cuando cientos de invitados se escondían debajo de las mesas.

“¡Hágase a un lado, señor!”, gritó alguien. Otros gritaban que se agacharan.

Las alertas se encendieron en la Casa Blanca | AP

Unos 30 minutos después del incidente, Trump escribió en una publicación en Truth Social que “un tirador ha sido detenido".

Tanto Trump como el vicepresidente JD Vance resultaron ilesos en el incidente.

Los organizadores de la cena señalaron que habrá un “anuncio en breve, reanudaremos en breve” desde el escenario. La mayoría de los asistentes están encerrados dentro del salón de baile y no pueden salir.

La asistencia de Trump a la cena anual del sábado de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington, por primera vez como presidente, exhibe públicamente la relación, a menudo contenciosa, de su gobierno con los medios noticiosos.