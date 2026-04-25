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“¡Vive, por favor!”: nuevos videos del ataque en Teotihuacán revelan momentos de pánico

Surgen videos del ataque en Teotihuacán; turistas gritan desesperados tras el tiroteo. / RS
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 14:19 - 25 abril 2026
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Se difundieron nuevas grabaciones del tiroteo en la zona arqueológica de Teotihuacán, donde turistas intentaron auxiliar a las víctimas tras el ataque armado

Nuevos videos del ataque ocurrido en la zona arqueológica de Teotihuacán, Estado de México, han comenzado a circular en redes sociales, mostrando los momentos de pánico y auxilio tras el tiroteo que dejó víctimas mortales y varios heridos.

En las imágenes se escuchan gritos de desesperación de visitantes que intentan auxiliar a una persona herida, mientras piden ayuda y ruegan por su vida.

Imágenes del caos posterior al ataque en la zona arqueológica de Teotihuacán. / RS

¿Qué muestran los nuevos videos del ataque en Teotihuacán?

De acuerdo con los registros difundidos, los videos captan el momento posterior al ataque armado en la Pirámide de la Luna, donde turistas corren para resguardarse y otros intentan asistir a los lesionados.

En una de las grabaciones se escucha a una persona gritar:

¡Vive, vive, por favor no te mueras!”, mientras intenta auxiliar a un herido en el suelo.

“No te mueras”: videos del ataque en Teotihuacán impactan en redes sociales. / RS

El ataque en la zona arqueológica

El hecho ocurrió el pasado 20 de abril de 2026 en la zona arqueológica de Teotihuacán, uno de los principales destinos turísticos del país.

De acuerdo con reportes oficiales, un hombre identificado como Julio César Jasso Ramírez, abrió fuego contra visitantes desde la Pirámide de la Luna, lo que dejó como saldo personas fallecidas y al menos 13 heridos de distintas nacionalidades.

El atacante murió posteriormente en el lugar tras el operativo de seguridad.

El saldo del ataque en Teotihuacán fue de 13 heridos y dos muertos, incluyendo el atacante. /AP

Refuerzo de seguridad en Teotihuacán

Tras el incidente, el acceso a la zona arqueológica fue restringido y se desplegó un operativo con elementos de la Guardia Nacional y policías estatales. Las autoridades han informado que se reforzarán las medidas de vigilancia en sitios turísticos para evitar hechos similares.

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