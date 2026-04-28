¿Larcamón es el elegido? San Luis mantiene abierta la baraja: tres candidatos y más perfiles en análisis

Atlético de San Luis sigue avanzando en la definición de su próximo director técnico, con tres nombres que hoy encabezan la lista, aunque la directiva no cierra la puerta a seguir evaluando más perfiles antes de tomar una decisión final que esperan concretar en menos de tres semanas.

El candidato que parte con ventaja es Diego Mejía, un técnico de casa que ha ganado terreno tras su campeonato con el Atlético Ottawa. Su perfil no solo convence en San Luis por el manejo de vestidor y desarrollo de jóvenes, sino que también es bien visto desde el Atlético de Madrid, factor que podría inclinar la balanza a su favor dentro del grupo.

Diego Mejía es el sucesor de Cristante | MEXSPORT

Por otro lado, aparece Martín Anselmi, un nombre que seduce por su capacidad de trabajo y el impacto que tuvo en Cruz Azul en el Apertura 2024. Aunque se trata de un perfil costoso, en la directiva potosina existe disposición a sacrificar parte del presupuesto para asumir el contrato del argentino, si se considera que su proyecto deportivo puede marcar diferencia en el rendimiento del equipo.

En la misma línea, Nicolás Larcamón es otro de los técnicos que ha tomado fuerza en las últimas horas. La dirigencia de San Luis conoce bien su metodología, ya que Iñigo Regueiro, Rodrigo Incera y Severiano García fueron claves en su llegada al futbol mexicano, cuando el técnico llegó al banquillo de La Franja.

En el Atlético de San Luis valoran su capacidad para competir con plantillas de recursos limitados. Además, el estratega argentino está abierto a escuchar la propuesta del club, tras su salida de Cruz Azul, lo que mantiene viva la posibilidad de su llegada.

Nicolás Larcamón esperando el inicio del partido ante América | Imago7