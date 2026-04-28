¿El Last Dance de Gignac? Tigres apunta a estos títulos de la mano del francés

André-Pierre Gignac llegó a Tigres en 2015 y, después de lo que ocurrió en El Volcán el pasado fin de semana y a falta de negociaciones en su renovación, el galo dejará de ser jugador de los de la Sultana del Norte.

Sin embargo, el ídolo de los de la U de Nuevo León tendrá la oportunidad de tener un Last Dance -una última oportunidad en este lado de la frontera- con los Felinos. Al tener participación en las Semifinales de la Liga de Campeones de Concacaf y en la Liguilla del Clausura 2026, Gignac buscará dos trofeos más a sus vitrinas.

Diego Lainez y André-Pierre Gignac en partido con Tigres en la Liga MX | MEXSPORT

¿Cuántos títulos de Liga MX ha ganado André-Pierre Gignac?

El impacto de André fue meteórico desde sus inicios, gracias a sus grandes actuaciones y goles determinantes. De la mano del francés, el conjunto felino renació y se convirtió en un cuadro protagonista, que semestre a semestre luchaba por el título de Liga MX.

En total, Gignac cuenta con cinco títulos de Liga MX en sus 11 años de trayectoria en México, siendo protagonista en cada uno de ellos. El más recordado, por la afición y relevancia, es la única Final Regia en la historia, de la cual salieron como ganadores del Gigante de Acero.

Nahuel Guzmán y André-Pierre Gignac en el último título de Liga MX | IMAGO7

Concacaf, una deuda pendiente

Pese a contar con un título de Concachampions, es un hecho que el certamen internacional es una deuda pendiente del francés y de la dirigencia felina. Pese a contar con presencia en varias disputas por el título, los Tigres solamente ganaron el trofeo en 2020 ante LAFC.

Paradójicamente, una de las disputas por el título de la Liga de Campeones de la Concacaf fue ante los Rayados de Monterrey. Tigres tendrá la oportunidad de ganar su segundo título internacional y, además, de la mano del Bomboro.