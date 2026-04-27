Chivas y Tigres se verán las caras nuevamente de liguilla tres años después

La Liguilla del futbol mexicano vuelve a cruzar los caminos de Chivas y Tigres, que se enfrentarán nuevamente en fase final tras tres años de ausencia. El reencuentro no solo representa un nuevo duelo eliminatorio, sino la continuación de una rivalidad que se ha construido a base de series intensas, remontadas memorables y finales que marcaron época.

Chivas y Tigres jugarán un partido que recuerda la Final del CL23 | IMAGO7

Con un nuevo capítulo en puerta, el historial entre ambos cobra relevancia. No se trata únicamente de avanzar de ronda, sino de inclinar una balanza que, con el paso del tiempo, ha sumado tensión, polémica y momentos decisivos.

¿Cómo han sido sus enfrentamientos?

El antecedente más reciente se remonta a la final del Clausura 2023, una serie que tuvo todos los ingredientes de una gran definición. La Ida en Monterrey terminó sin goles, en un duelo cerrado y táctico. Para la vuelta, en el Estadio Akron, Guadalajara tomó ventaja con un 2-0 en el primer tiempo y parecía tener el control de la eliminatoria; sin embargo, Tigres reaccionó en la segunda mitad, empató el marcador global y llevó el partido al alargue. Ya en tiempo extra, el conjunto felino fue más contundente y terminó imponiéndose 3-2, firmando una remontada que quedó grabada entre los duelos más dramáticos entre ambos.

Veljko Paunovic niega que Chivas sea favorito ante Tigres en la Gran Final del Clausura 2023 | MEXSPORT

En el Clausura 2017 se vivió el episodio más intenso de esta rivalidad. Desde el arranque, Chivas tomó ventaja, pero Tigres respondió con fuerza para empatar la serie y dejar todo abierto para la vuelta. Ya en Guadalajara, el conjunto rojiblanco mostró orden, intensidad y eficacia para cerrar el global 4-3 y conquistar el título en medio de una fuerte polémica arbitral, factor que avivó aún más la rivalidad. Aquella consagración representó el campeonato número 12 del club y la consolidación del proyecto dirigido por Matías Almeyda.

El antecedente de 2011 también favorece a Guadalajara. En esa serie, Chivas se impuso con un global de 4-2, mostrando mayor claridad ofensiva y aprovechando los momentos clave en ambos partidos. Figuras como Marco Fabián y Omar Arellano fueron determinantes, generando constante peligro y marcando diferencia en la eliminatoria.

El origen de esta historia en liguilla se remonta a 2007. Chivas, entonces campeón vigente, enfrentó a Tigres en una serie donde impuso condiciones desde el inicio. Tras ganar 3-1 en la Ida en el Estadio Universitario, el conjunto rojiblanco confirmó su superioridad en la vuelta en el Estadio Jalisco, sellando un contundente 6-3 global.

¿Cuál es el balance entre ambos en fase final?

El historial favorece a Guadalajara, que ha ganado tres de los cuatro enfrentamientos de liguilla (2007, 2011 y 2017), mostrando dominio especialmente en los primeros años de esta rivalidad.

Chivas y Tigres se enfrentan en los Cuartos de Final en el partido de Ida en el Omnilife (FOTO: MEXSPORT)