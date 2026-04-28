Deion Sanders: 'Prime Time' en acción

Ya no los hacen como antes. El Draft 2026 terminó y dejó sensaciones positivas, sin embargo, también dejó en claro que muy pocos jugadores cuentan con la personalidad de antaño. La conversación de que lo viejo es mejor que lo nuevo siempre ha existido, pero no es un tema baladí, pues entre los grandes hombres que existieron en las viejas épocas de la NFL estuvo Deion Sanders.

¿Qué hacía Deion Sanders? De todo. No sólo era un atleta nato para el futbol americano, pues dominó a placer dos posiciones distintas, sino que también fue una gran estrella en el béisbol de las Grandes Ligas.

Deion Sanders, entrenador en jefe de Colorado Buffaloes | AP

Pero como dicen los historiadores -y todo mundo- vamos por partes. Deion Sanders fue seleccionado por los Atlanta Falcons en el Draft de 1989 en la quinta posición, proveniente de la Universidad Estatal de Florida. No hay palabras para definir a Sanders, bueno, sí las hay y son dos: 'Prime Time'.

En todos los momentos importantes estuvo él, por eso se ganó el mote; pero también lo hizo por su encantadora personalidad. Sanders apareció en diversos programas, pero también se encargó de llenar los parques de Grandes Ligas, con los Yankees de Nueva York, equipo que lo seleccionó en la ronda 30 del Draft de 1988.

Deion Sanders, entrenador en jefe de Colorado Buffaloes | AP

¿El escenario? Los parques y emparrillados

¿Quiénes se deleitaron con el talento de Sanders? Todos. Los emparrillados disfrutaron a Sanders como pocos, principalmente por sus actuaciones como esquinero en cobertura hombre a hombre, entre sus jugadas más recordadas es la inaudita interferencia no marcada a Michael Irvin en la Final de Conferencia de 1994, una jugada que pudo cambiar la historia, pues los Cowboys se iban a enfilar a su Tricampeonato; fue el último de los San Francisco 49ers hasta el momento.

En la MLB, Sanders no pudo levantar el Trofeo del Comisionado como sí lo hizo con el Lombardi, pero dejó una temporada inolvidable en 1992, con los Bravos de Atlanta. Con dicha novena en aquel año, Prime Time se llevó los reflectores con grandes números, entre ellos: un porcentaje de bateo de .304, 26 bases robadas y lideró la NL con 14 triples en 97 juegos.

El presente: Coach Prime

Ahora, un tanto alejado de los reflectores, Deion Sanders se ganó la oportunidad para ser el entrenador en jefe de los Colorado Buffaloes desde diciembre de 2022. En el programa universitario no sólo cambió al equipo y lo hizo competitivo, sino que también se convirtió en una figura angular para sus pupilos.