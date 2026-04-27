Joao Pedro, bicampeón de goleo en Liga MX, lamenta fracaso del San Luis y define su futuro

El delantero brasileño Joao Pedro volvió a hacer historia en la Liga MX al consagrarse bicampeón de goleo en el Clausura 2026, alcanzando un total de 14 anotaciones con el Atlético de San Luis. Sin embargo, su logro individual quedó marcado por la frustración colectiva tras la eliminación de su equipo, que no logró clasificar a la Liguilla.

A pesar de firmar una temporada sobresaliente, el atacante reconoció que el objetivo principal era competir por el título. La falta de resultados grupales dejó un sabor amargo en el goleador, quien expresó que sus tantos no se tradujeron en los puntos necesarios para avanzar en el torneo.

Joao Pedro terminó con 14 goles en el torneo | MexSport

Joao Pedro lamenta eliminación del San Luis pese a su bicampeonato de goleo

El exjugador del Cagliari no ocultó su decepción al hablar del rendimiento del equipo potosino. Aunque celebró el reconocimiento individual, dejó claro que el fracaso colectivo pesa más en su balance final del torneo. Para Joao Pedro, el futbol es un deporte de conjunto, y la ausencia en la fase final opacó su logro.

“Es una lástima que los goles no se pudieron transformar en puntos para conseguir la clasificación”, señaló el delantero, evidenciando la autocrítica y el compromiso que mantiene con el club. Su desempeño, sin embargo, confirma que es uno de los atacantes más letales del futbol mexicano.

João Pedro con sensaciones encontradas 😱



El GOLEADOR del Atlético San Luis dio sus impresiones al finalizar el Clausura 2026, donde se consagró como BICAMPEÓN de GOLEO; sin embargo, su equipo no lograr clasificar a la liguilla.#HartoFutBox pic.twitter.com/7Ag0B0NnrW — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) April 26, 2026

Entre sus 14 anotaciones, el brasileño destacó especialmente el gol anotado frente al América, al que calificó como el más significativo de su campaña. La calidad técnica de la jugada y la relevancia del rival hicieron que ese tanto sobresaliera por encima del resto.

Asimismo, Joao Pedro reconoció el papel fundamental de la afición del Atlético de San Luis, asegurando que el apoyo en el Estadio Alfonso Lastras fue clave para su rendimiento. El delantero afirmó que el respaldo de los seguidores lo impulsó a vivir uno de los mejores momentos de su carrera.

Joao Pedro define su futuro con Atlético de San Luis tras rumores de salida

Luego de su destacada temporada, el nombre de Joao Pedro ha comenzado a sonar como posible refuerzo para otros equipos; sin embargo, el propio jugador fue claro al descartar una salida inmediata del Atlético de San Luis. El atacante confirmó que tiene contrato vigente y que su intención es continuar con el club.

“Mi futuro es el Atlético, tengo un contrato”, declaró, poniendo fin a las especulaciones sobre su posible salida. Además, aseguró que por ahora su prioridad es descansar tras el cierre del torneo y recargar energías para lo que viene.

Joao Pedro en celebración con Atlético San Luis | IMAGO 7

El delantero también aprovechó para responder a quienes cuestionan su edad, afirmando que aún tiene mucho que aportar en el terreno de juego. Joao Pedro destacó que se siente en plenitud física y listo para asumir mayores responsabilidades dentro del equipo.