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Futbol

Efraín Juárez lo volvió a hacer: reaparece el gesto de “hu*vos” tras el Cruz Azul vs Pumas

Efraín Juárez en el partido Cruz Azul contra Pumas | MEXSPORT
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 23:13 - 21 mayo 2026
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El técnico universitario repitió la polémica celebración después de la Final de Ida y volvió a encender las redes sociales

Efraín Juárez volvió a robarse los reflectores tras el partido entre Cruz Azul y Pumas luego de repetir el polémico gesto de “hu*vos” que ya había generado conversación en el partido contra el América.

Al terminar el encuentro, las cámaras captaron al entrenador universitario realizando nuevamente la señal, aunque en esta ocasión no fue dirigida hacia la afición y su equipo, desatando reacciones inmediatas tanto en el estadio como en redes sociales.

El gesto volvió a hacerse viral

La celebración de Efraín Juárez rápidamente comenzó a circular en plataformas digitales, donde aficionados de Pumas la tomaron como una muestra de carácter y pasión por parte del entrenador auriazul.

Sin embargo, también hubo críticas por parte de seguidores de diferentes equipos, quienes consideraron innecesaria la seña tras un partido tan caliente, lleno de tensión y con algunas polémicas.

Pumas haciendo el Goya tras el empate sin goles en la Final de Ida | MEXSPORT
Pumas haciendo el Goya tras el empate sin goles en la Final de Ida | MEXSPORT

Efraín vive la Final con intensidad total

No es la primera vez que Juárez protagoniza momentos virales desde el banquillo. Durante todo el Clausura 2026, el técnico de Pumas ha mostrado constantemente su intensidad, personalidad y conexión con la afición universitaria.

Con la Final todavía abierta entre ambos equipos, el estratega auriazul volvió a convertirse en tendencia gracias a un gesto que ya comienza a ser una de sus señas más reconocidas en este Clausura 2026.

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