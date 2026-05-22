¡El error del año! Maravilla Martínez protagoniza un increíble fallo y Racing queda eliminado
Racing Club vivió una auténtica pesadilla en la Copa Sudamericana y gran parte de la eliminación quedó marcada por una jugada increíble de Adrián “Maravilla” Martínez.
Durante el empate 2-2 frente a Caracas FC en la Jornada 5, el delantero argentino tuvo en sus pies el gol que prácticamente le daba vida a Racing rumbo a la siguiente ronda, pero terminó fallando una acción que ya muchos califican como “el errado del año” o incluso de la década.
LO QUE SE PERDIÓ MARAVILLA MARTÍNEZ.— Sudanalytics (@sudanalytics_) May 22, 2026
ES EL ERRADO DEL AÑO. 😳❌ pic.twitter.com/4FnIE9PQrx https://t.co/RFYwDJ5u2v
Maravilla quedó solo… y no pudo empujarla
La jugada ocurrió al minuto 80, cuando Maravilla Martínez recibió completamente solo frente al arco, sin arquero y sin defensores encima.
Todo parecía listo para que Racing se quedara con la victoria; sin embargo, el delantero tardó demasiado en definir y permitió que un defensor de Caracas se recompusiera. Finalmente, el arquero terminó quedándose con la pelota ante la incredulidad de todo el estadio.
El fallo rápidamente explotó en redes sociales, donde aficionados comenzaron a catalogarlo como uno de los peores errores recientes en el futbol sudamericano.
Un error que costó la eliminación
El gol no solo representaba el 3-2 para Racing, también significaba mantenerse con vida en la competencia continental.
Sin embargo, el empate dejó a la Academia sin posibilidades matemáticas de avanzar a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana, consumando un duro fracaso internacional para el conjunto argentino.
La noche terminó siendo una tragedia deportiva para Racing, que además sufrió un insólito error de su arquero Matías Tagliamonte en el empate de Caracas y ahora quedó eliminado frente a su gente.
¡¡NO SE PUEDE CREER!! ¡¿QUÉ HIZO TAGLIAMONTE?! El arquero de Racing no pudo sacar la pelota y Gudiño aprovechó para anotar el 2-2 de Caracas. ¿Había falta del delantero?— SportsCenter (@SC_ESPN) May 22, 2026
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