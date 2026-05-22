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Futbol

¡El error del año! Maravilla Martínez protagoniza un increíble fallo y Racing queda eliminado

Racing triste al caer ante Caracas y quedar fuera de la Sudamericana | AFP
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 22:41 - 21 mayo 2026
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El delantero de Racing tuvo el gol del triunfo frente al arco, pero terminó dejando escapar una oportunidad imposible ante Caracas

Racing Club vivió una auténtica pesadilla en la Copa Sudamericana y gran parte de la eliminación quedó marcada por una jugada increíble de Adrián “Maravilla” Martínez.

Durante el empate 2-2 frente a Caracas FC en la Jornada 5, el delantero argentino tuvo en sus pies el gol que prácticamente le daba vida a Racing rumbo a la siguiente ronda, pero terminó fallando una acción que ya muchos califican como “el errado del año” o incluso de la década.

Maravilla quedó solo… y no pudo empujarla

La jugada ocurrió al minuto 80, cuando Maravilla Martínez recibió completamente solo frente al arco, sin arquero y sin defensores encima.

Todo parecía listo para que Racing se quedara con la victoria; sin embargo, el delantero tardó demasiado en definir y permitió que un defensor de Caracas se recompusiera. Finalmente, el arquero terminó quedándose con la pelota ante la incredulidad de todo el estadio.

El fallo rápidamente explotó en redes sociales, donde aficionados comenzaron a catalogarlo como uno de los peores errores recientes en el futbol sudamericano.

Racing contra Caracas en la Sudamericana | AFP

Un error que costó la eliminación

El gol no solo representaba el 3-2 para Racing, también significaba mantenerse con vida en la competencia continental.

Sin embargo, el empate dejó a la Academia sin posibilidades matemáticas de avanzar a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana, consumando un duro fracaso internacional para el conjunto argentino.

La noche terminó siendo una tragedia deportiva para Racing, que además sufrió un insólito error de su arquero Matías Tagliamonte en el empate de Caracas y ahora quedó eliminado frente a su gente.

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