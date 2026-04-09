Guillermo Ochoa regresó a la titularidad en la derrota del AEL Limassol

El regreso de Guillermo Ochoa a la titularidad con el AEL Limassol durante la ida de las semifinales de la Copa de Chipre no resultó de la mejor manera, pues el equipo del mexicano cayó 1-2 frente al Pafos FC en un duelo que dejó la eliminatoria completamente abierta.

El guardameta tricolor volvió al once inicial en un partido de alta exigencia, en el que el conjunto visitante logró tomar ventaja desde los primeros minutos, obligando al AEL a replantear su estrategia durante el desarrollo del encuentro.

Guillermo Ochoa, arquero del AEL Limassol | IG:@yosoy8a

¿Cómo fue el regreso de Ochoa?

Apenas al minuto 10, el Pafos FC abrió el marcador desde el punto penal, tras una mano señalada en el área. El cobro fue ejecutado por Jajá, quien definió con precisión y dejó sin opción a Guillermo Ochoa para el 0-1.

El tanto condicionó el trámite del partido para el AEL Limassol, que buscó equilibrar las acciones mientras el rival encontraba espacios para generar peligro en transiciones ofensivas.

Guillermo Ochoa con el AEL Limassol | IG:@yosoy8a

Reacción local y escenario abierto

Antes del descanso, el conjunto visitante amplió la diferencia en una jugada por la banda derecha, donde Vlad Dragomir envió un servicio que cruzó el área y encontró nuevamente a Jajá, quien concretó su doblete ante la mirada de la zaga y con Guillermo Ochoa ubicado sobre la línea.

Sin embargo, el AEL logró acortar distancias en el tiempo agregado del primer tiempo. En un tiro de esquina, Zakaria Sawo aprovechó una pelota suelta dentro del área para marcar el 1-2, superando al guardameta Jay Gorter y devolviendo al equipo local a la contienda.

Durante la segunda mitad, el conjunto chipriota intentó generar opciones para igualar el marcador, pero no consiguió concretar sus llegadas, manteniendo la desventaja mínima de cara al compromiso definitivo.

Con este resultado, Guillermo Ochoa y el AEL Limassol deberán preparar el partido de vuelta, programado para el 22 de abril, donde se definirá al equipo que avanzará a la final de la Copa de Chipre.