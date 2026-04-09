TEPJF frena a Salinas Pliego: no pueden bajar spot de Morena
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) puso un alto a Ricardo Salinas Pliego y determinó que no procede la solicitud para bajar un spot televisivo de Morena.
El empresario había promovido un amparo contra el partido y su dirigente, Luisa María Alcalde Luján, con el objetivo de frenar la transmisión del promocional denominado “Por el bien”, sin embargo, el recurso fue desechado.
No era competencia de un juez civil
El proyecto aprobado establece que el juez civil que otorgó el amparo no tiene facultades en materia electoral, por lo que su resolución no es válida.
“La actuación del Juez Civil es una invasión a la esfera competencial del INE en materia de administración de tiempos en radio y televisión, la cual incluye las facultades para ordenar la suspensión del material pautado”, señala.
Además, el Tribunal determinó que Morena y su dirigencia no están obligados a acatar esa orden.
El spot se mantiene
El conflicto inició cuando Salinas Pliego denunció calumnias por el contenido del spot, en el que se utilizaba su voz y se le atribuía la autorización del material. El 3 de marzo, la Comisión de Quejas del INE ya había negado suspender el promocional, al considerar que se encuentra dentro de los límites de la libertad de expresión.
A pesar de ello, el empresario acudió al Poder Judicial de la Ciudad de México, donde un juez civil concedió medidas cautelares… mismas que ahora quedaron sin efecto.
También descartan campaña anticipada
En la misma resolución, el TEPJF descartó que Morena haya incurrido en actos anticipados de precampaña o campaña. Esto tras analizar una queja presentada por Movimiento Ciudadano por un evento interno del partido realizado el 7 de marzo.
El Tribunal confirmó que no hubo llamados al voto ni promoción directa de candidaturas, por lo que no se violó la normativa electoral.
Con esta decisión, el spot de Morena seguirá transmitiéndose y se refuerza que el INE es la única autoridad facultada para intervenir en este tipo de casos. Mientras tanto, el conflicto entre el empresario y el partido político suma un nuevo capítulo en medio del contexto rumbo a las elecciones de 2027.