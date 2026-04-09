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Contra

TEPJF frena a Salinas Pliego: no pueden bajar spot de Morena

El dueño de TV Azteca denunció calumnias por el contenido de las imágenes que utilizó el gobierno / Especial
Jorge Reyes
Jorge Reyes 20:27 - 08 abril 2026
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El Tribunal determinó que un juez civil no tiene facultades para ordenar la suspensión de contenido en radio y televisión

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) puso un alto a Ricardo Salinas Pliego y determinó que no procede la solicitud para bajar un spot televisivo de Morena.

El empresario había promovido un amparo contra el partido y su dirigente, Luisa María Alcalde Luján, con el objetivo de frenar la transmisión del promocional denominado “Por el bien”, sin embargo, el recurso fue desechado.

Morena utilizó en su spot imágenes de Ricardo Salinas Pliego, por eso el empresario pidió bajar el video / Especial

No era competencia de un juez civil

El proyecto aprobado establece que el juez civil que otorgó el amparo no tiene facultades en materia electoral, por lo que su resolución no es válida.

“La actuación del Juez Civil es una invasión a la esfera competencial del INE en materia de administración de tiempos en radio y televisión, la cual incluye las facultades para ordenar la suspensión del material pautado”, señala.

Además, el Tribunal determinó que Morena y su dirigencia no están obligados a acatar esa orden.

El TEPJF resolvió que Morena no está violando ninguna facultad en materia electoral / Redes Sociales

El spot se mantiene

El conflicto inició cuando Salinas Pliego denunció calumnias por el contenido del spot, en el que se utilizaba su voz y se le atribuía la autorización del material. El 3 de marzo, la Comisión de Quejas del INE ya había negado suspender el promocional, al considerar que se encuentra dentro de los límites de la libertad de expresión.

A pesar de ello, el empresario acudió al Poder Judicial de la Ciudad de México, donde un juez civil concedió medidas cautelares… mismas que ahora quedaron sin efecto.

El empresario había promovido un amparo contra el partido y su dirigente, Luisa María Alcalde Luján / Especial

También descartan campaña anticipada

En la misma resolución, el TEPJF descartó que Morena haya incurrido en actos anticipados de precampaña o campaña. Esto tras analizar una queja presentada por Movimiento Ciudadano por un evento interno del partido realizado el 7 de marzo.

El Tribunal confirmó que no hubo llamados al voto ni promoción directa de candidaturas, por lo que no se violó la normativa electoral.

Con esta decisión, el spot de Morena seguirá transmitiéndose y se refuerza que el INE es la única autoridad facultada para intervenir en este tipo de casos. Mientras tanto, el conflicto entre el empresario y el partido político suma un nuevo capítulo en medio del contexto rumbo a las elecciones de 2027.

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